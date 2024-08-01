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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德8日親自主持「氣候變遷委員會」　直球對決能源、核電議題

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府「氣候變遷對策委員會」敲定8月8日下午4點召開，將由總統賴清德親自主持，首場將由環境部彭啓明部長報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」，以及台灣電力公司曾文生董事長報告「台灣2035電力供需分析及挑戰」來打頭陣，直球對決近期熱議的核能與能源發展議題。

「國家氣候變遷對策委員會」的第一場會議，敲定於8日下午4點舉行，打頭陣就是由環境部長彭啓明、台電董事長曾文生分別以「氣候變遷對全球跟台灣衝擊影響評估」、「台灣電力供需轉型與挑戰」為題，各進行12分鐘的簡報。

在專題報告完之後，委員討論則是採「閉門」形式，目的是讓大家可以暢所欲言；而結束討論之後，會有公開的記者會，由總統府發言人、總統府副秘書長，以及行政首長，來轉述會議內容跟總統結論，並接受媒體提問。

▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，委員名單、委員會性質定義，以及政策制定流程。（圖／記者陶本和製表）

▲▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，委員名單、委員會性質定義，以及政策制定流程。（圖／記者陶本和製表）

有關「國家氣候變遷對策委員會」的組織架構，由總統賴清德擔任召集人，副召集人有和碩董事長童子賢、中研院長廖俊智、行政院副院長鄭麗君；另外，設有執行秘書由環境部長彭啓明擔任、副執行秘書由總統府副秘書長張惇涵擔任。

至於24位委員成員，分成政府代表、產業代表、公民代表，以及學者專家。首先，「政府代表」共有8位，包括：國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆與財政部長莊翠雲。

「產業代表」有6位，包括：友達光電董事長彭双浪、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、國際半導體產業協會全球行銷長曹世綸、台電董事長曾文生、亞洲投資人氣候變遷聯盟主席程淑芬，以及台灣人工智慧協會執行長林筱玫。

「公民代表」也有6位，包括：台灣環境保護聯盟創會會長施信民、地球公民基金會董事長李根政、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、媽媽氣候行動聯盟資深專案經理黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍與台灣公民參與協會理事長何宗勳。

在「專家學者」方面有4位，包括：台大政治系副教授林子倫、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田、成大工業衛生學科暨環境醫學研究所教授蘇慧貞，以及中央大學機械工程學系特聘教授曾重仁。另外，也邀請中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新擔任顧問。

▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」委員名單。（圖／記者陶本和製表）

▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」委員名單。（圖／記者陶本和製表）

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