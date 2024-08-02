顏志發回任總統府資政　黃揚明疑：性騷案調查結案了嗎？

▲總統府資政顏志發。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統府昨（1日）公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中，包括，前行政院長蘇貞昌、林全等人，不過，媒體人黃揚明質疑，去年因被控性騷而請辭資政的顏志發，這次又被總統府回聘為資政，所以，他的性騷案調查結案了嗎？

總統府昨日公布無給職資政名單，包括，田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳澧培、李明亮、李茂盛、沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅、陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永、黃崑虎、蔡仁泰 、蕭新煌、韓良誠、謝長廷、顏志發、蘇貞昌，共計27人。

此外，也公布無給職國策顧問名單，包括，王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天、余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一、李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄、林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民、柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水、康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海、張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆、陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍、陳輝東、曾貴海、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信、趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥、盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰、顧忠華，共計73人。

不過，黃揚明發文質疑，去年因被控性騷而請辭資政的顏志發，這次又被總統府回聘為資政，所以，他的性騷案調查結案了是嗎？