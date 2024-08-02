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社會 社會焦點 保障人權

台中驚爆8大酷刑虐童！幼園師逼「綑手學狗吃飯」　至少6孩受害

記者游瓊華／台中報導

烏日某家幼兒園爆發小班孩童集體受虐情況，今天有8名家長聯合出面痛批園方掩蓋事實。孩童母親泣訴幼兒園8大恐怖酷刑，包括將小班4歲小孩關進小黑屋、用膠帶黏住小孩嘴巴、綑綁雙手到下午，逼迫小孩臉埋進碗裡吃飯，猶如小狗般；用鈴鼓敲打小孩頭部、臉部，至少有6名孩童受害。家長痛心地說，孩子疑被老師長期虐待，出現極度拒學，甚至哭鬧、暴力傾向情況，說到激動處，崩潰不已。

▲台中烏日幼兒園傳恐怖8大酷刑虐童　「膠帶綑手、學狗吃飯、關小黑屋」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中烏日某幼兒園傳恐怖8大酷刑虐童，包括「膠帶綑手、學狗吃飯、關小黑屋」等，家長說到激動處，崩潰大哭。（圖／記者游瓊華攝）

▲烏日幼兒園,虐童。（圖／人本基金會提供）

▲烏日幼兒園爆發老師小班幼童，8大酷刑甚至動手體罰。（圖／人本基金會提供）

陪同家長召開記者會的市議員張家銨表示，事件的起因為其中一位家長被孩子告知因老師的不當對待導致腿部瘀青，家長調閱監視器畫面發現受害孩子不只一名，進而與孩子同樣受老師不當對待的家長，共同找上服務處希望能獲得協助，也陪同家長們至派出所報案。她更呼籲，此案涉及範圍不只幼兒園內一名孩子，提醒教育局調查小組務必主動擴大調查、蒐證，以還給受害家長一個真相。

市議員江肇國痛批，市長盧秀燕多次高喊虐兒零容忍，更砲轟教育局，剛接獲家長通報的案子，在受理與否都還沒確定的情況下，在第一時間就發新聞稿，是史無前例的作法，質疑這種公然「通風報信」的行為目的存疑，是想混淆⺠眾視聽，還是要讓園方有更多的時間串證、煙滅證據嗎？

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