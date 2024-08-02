法院重罰47億美元！　NFL向「周日門票」觀眾高價收費

▲NFL被控長期向消費者收取過高費用。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美式足球聯盟（NFL）被控向「周日門票」電視轉播訂閱者長期收取過高費用，美國法院在1日做出47億美元（約1540億元新台幣）的裁決。加州法官古鐵雷斯（Philip Gutierrez）認為判決過於嚴厲，「他們是失控的陪審團」。

據路透報導，美國法院於1日，針對NFL被控向「周日門票」訂閱者長期收取過高費用的訴訟案，裁定約47億美元（約1540億元新台幣）賠償。裁定標準是根據12年內的2410萬次「住宅訂閱」，判定46億美元（約1508億元新台幣）的賠償；以及約50萬次的酒吧和餐館「商業訂閱」，判定9690萬美元（約31.7億元新台幣）的賠償。

NFL在聲明中表示，「我們相信，NFL的媒體分發模式為球迷提供了很多選擇，讓他們可以關注自己喜愛的比賽。」

▲NFL被控長期向消費者收取過高費用。（圖／路透）

「周日門票」訂閱者指出，轉播的價格被抬高，目的在於限制訂閱並保護廣播網路向當地市場播出比賽支付的發行權費用。

古鐵雷斯法官認為此次是「失控」的陪審團所做出的嚴厲判決，損害賠償裁決並未得到足夠證據，此案存在太多缺陷，無法繼續進行，「原告未能提供證據，合理的陪審團可以從中做出傷害認定和實際損害賠償。」這份判決可以向美國第九巡迴法院提出上訴。

陪審團在6月27日的裁決中指出，NFL限制了「周日門票」的供應，並允許DirecTV作為其獨家發行商收取更高的價格。NFL反駁，裁定的損害賠償金額是「荒謬的」，也否認訂閱者被多收費用。