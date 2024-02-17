泰勒絲超暖！超級盃封王遊行爆死亡槍擊　捐逾310萬助家屬

▲天后泰勒絲（Taylor Swift）向超級盃遊行槍擊案死者捐款逾300萬台幣。圖為泰勒絲現身拉斯維加斯超級盃現場為NFL球星男友加油。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國家美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長隊拿下超級盃二連霸，流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）還到場為球星男友凱爾斯（Travis Kelce）加油。不幸的是，酋長隊封王遊行卻發生1死22傷槍擊案，泰勒絲16日向罹難者家屬捐出10萬美元（約新台幣313萬元）並留言表達哀悼之意。

▲泰勒絲為「超級盃」酋長隊封王遊行槍擊案的罹難者捐贈10萬美元（約新台幣313萬元）。（圖／翻攝自GoFundMe）

根據美媒ABC報導，酋長隊14日回到主場城市密蘇里州堪薩斯（Kansas City）舉行超級盃冠軍遊行，結束時卻發生街頭槍擊案。警方證實，共計23人受害，其中44歲地方電台DJ、同時也是2個孩子的母親洛培茲（Lopez-Galvan）不幸成為槍擊案中唯一一名死者。

▲泰勒絲現身超級盃球場觀眾席。（圖／路透）

洛培茲的親友在募款網站上開設捐款專頁，希望為家屬提供經濟支援「度過這場難以想像的悲劇」。經ABC證實，樂壇天后泰勒絲16日向洛培茲的家屬捐出兩筆一共10萬美元款項，並在捐款留言中表示，「在您們痛失親人後，謹致上我最深切的慰唁與哀悼。」

▲泰勒絲捐出2筆款項並留言致哀。（圖／翻攝自GoFundMe）

親友最初希望募款7.5萬美元（約新台幣235萬元），在泰勒絲一口氣捐出10萬美元後，募得金額已超越目標金額4倍之多，且泰勒絲也是這起募款計畫中單筆金額最大的捐款者。

▲泰勒絲在超級盃現場觀戰。（圖／路透）

據報導，泰勒絲的現任男友凱爾斯效力於堪薩斯酋長隊，泰勒絲因此成為酋長本季賽事的場邊常客，她10日結束日本東京巨蛋的演唱會後搭乘私人飛機，趕在開賽前1小時前抵達拉斯維加斯的超級盃現場為男友加油，比賽結束後她又前往澳洲墨爾本，從16日至18日舉行一連三天的巡迴演唱會。