相差48歲！NFL傳奇教頭爆「熱戀24歲啦啦隊長」　父女戀超低調

▲NFL愛國者傳奇教頭貝利奇克 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美式足球聯盟（NFL）72歲傳奇教頭貝利奇克（Bill Belichick）被爆出新戀情，對象是一名年僅24歲的前啦啦隊長。這一段相差48歲的「父女戀」向來低調，僅偶爾被人看見在場邊放閃，最近曝光卻引發各界關注。

美國八卦新聞網站TMZ引述知情人士說法報導，貝利奇克已與前啦啦隊長哈德森（Jordan Hudson）約會一陣子，2021年兩人在一趟波士頓飛往佛州的班機上認識，因為女方當時在寫的哲學報告而開始攀談，降落後交換聯絡方式，並且一直保持友好關係，直到2022年男方與多年女友分手以後，才更進一步。

▲哈德森曾任啦啦隊長，目前年僅24歲。（圖／翻攝Instagram@jordon_isabella）



知情人士透露，這對情侶一直保持低調，但親友全都知情，2人也在最近決定公開戀情。貝利奇克3月現身馬里蘭州國家海港區 （National Harbor）一場啦啦隊比賽場邊，為女友加油打氣。哈德森本周稍早也與男友雙雙出席NFL明星球員湯姆布雷迪（Tom Brady）的愛國者名人堂入主儀式。

儘管如此，《福斯新聞》等外媒聯繫貝利奇克時，對方並未立即回應，也沒有證實這一段關係。

貝利奇克是NFL傳奇教頭，擔任新英格蘭愛國者（New England Patriots）主教練期間，6度率隊奪得超級盃冠軍，成為NFL史上贏得最多冠軍的教頭，今年稍早才辭去職位。