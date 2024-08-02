參選市黨部主委被控買票　薛凌提告求償600萬...敗訴確定

▲參選黨部主委卻被指買票，薛凌起訴求償600萬敗訴確定。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

前立委薛凌2020年間有意參選民進黨台北市黨部主委，但前主委黃慶林父女卻在多個民進黨LINE群組內，聲稱薛凌送番薯、高粱酒禮盒企圖買票。薛凌不滿，起訴對黃氏父女求償600萬元並登報道歉，最高法院2日駁回薛凌的請求，判她敗訴確定。

薛凌起訴指出，她2020年間有意參選主委，但黃慶林、黃明璇父女，卻於民進黨臺北市12個行政區的聯誼群組內，傳送多張照片，「照片內容：印有中華民國立法院字樣的高級酒一瓶、薛凌服務團隊名片一張、地瓜一盒，外盒印有『讓民主進步黨更進步』，台北市黨部主任委員會參選人薛凌等字樣」、「送禮不是買票嗎？」、「不買票不送禮選主委才受人尊敬，不是不領車馬費就是清廉，還能每天座鎮市黨部發展黨務。」等等內容。

薛凌不滿，認為黃氏父女的做法，把她送的「蕃薯文宣小品」，和根本不是她送的禮盒酒湊在一起，指摘她為參選主委而買票，已經妨害她的名譽。因此對黃氏父女提出民事訴訟，向2人各求償300萬元，並要求在三大報上、LINE群組內刊登更正啟事。

法院審理時，黃氏父女拒絕賠償並強調，薛凌為公眾人物，且民進黨臺北市黨部主任委員選舉屬公共事務，黃慶林張貼的相關言論乃是己身聽聞而有實據可憑；所以此為2父女基於具體事實，對公共利益有關可受公評之事適當提出意見表達，並非以損害薛凌名譽為目的，不須負擔侵權行為損害賠償責任。

一二審法院審理後，均判決薛凌敗訴。薛凌再上訴第三審，最高法院審理後，2日駁回薛凌的請求，薛凌敗訴確定。