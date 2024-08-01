轟政府1.3億納稅錢補助《零日攻擊》　王鴻薇：綠芒果乾全民買單

▲ 國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》將在明年上映，耗資2.59億元，但該劇顧問出現綠委沈伯洋，遭質疑是「政治電影」。國民黨立委王鴻薇今（1日）指出「兩個問題」，第一，「零日攻擊」刻意模糊文策院補助第2高的事實。第二，補助比例超過製作總預算4成。她批評，花1.3億補助全民買單，拍攝政治電視劇，還不如給國軍好好利用，都對台海更有意義。

王鴻薇於臉書表示，以台海戰爭為背景的電視劇「零日攻擊」耗資2.59億元，號稱由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任總顧問，雖然該劇對外宣稱，由文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」補助支持，僅補助7100萬，比例占製作總預算的4成都不到，補助金額也不是最高。

王鴻薇表示，影視製作公司想方設法，想要洗風向，擺脫外界質疑，那就逐一來檢視，看看到底是誰說謊。

王鴻薇指出「兩個問題」，第一，「零日攻擊」製作方刻意模糊該案是文策院補助第2高的事實。根據文策院和文化部資料，該劇確實不是「匯聚臺流文化黑潮計畫」補助案最高的電影，但沒告訴大家的是，其實是補助第2高，除了前2名補助案外，另外補助的9案沒有任何一案超過6,000萬元，這樣的差別待遇，看在真正需要政府支持，堅持創作藝術的文化人眼裡，應該很不平衡。

第二，王鴻薇再指，「零日攻擊」補助比例，超過製作總預算4成，達43%。根據文策院資料，該劇除「匯聚臺流文化黑潮計畫」補助7,100萬，佔27.51%外，沒有說的是原來國發基金也偷偷投資4,170萬，佔16.09%，兩項投資加起來，將近1億3千多萬的納稅錢，絕對超過製作總預算4成。

最後，王鴻薇批評，為了幫黨認知作戰，民進黨是真的什麼都敢，國庫直接拿來為黨認知作戰。當文化部、國發基金的民脂民膏，被拿來做政治分贓，上億經費拍這樣的綠色政治電視劇，這部片還故意選在接近選舉年推出，司馬昭之心路人皆知，經費還不如給國軍好好利用，都對台海更有意義。

▼王鴻薇轟政府補助台劇「零日攻擊」1.3億全民買單。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）