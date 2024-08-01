陳修將落跑遭通緝！朱國榮棄5億保金躲海外　還有這些名人也跑了

▲陳修將遭法院傳喚、拘提均未到案，檢察官聲請裁定沒入保證金。（圖／記者唐詠絮攝）



記者吳佩蓁／台北報導

遺體修復團隊「76行者」前召集人陳修將，2021年涉嫌毆打胡姓女友致死，被最高法院依傷害致死罪，判處有期徒刑10年10月定讞，但裁定30萬元交保候傳，沒想到陳修將棄保潛逃，彰化地檢署已正式對他發布通緝。過去就有不少名人棄保潛逃，最終因為超過法律追訴時效，被法院判決免訴，逃過法律制裁。

▲國寶集團總裁朱國榮棄保5億1700萬元，逃亡海外至今行蹤不行。（圖／記者吳銘峯攝）



「殯葬大亨」朱國榮涉嫌炒作龍邦股票與涉及台灣人壽保險內線交易案，分別遭判刑8年及16年，並限制出境，去年9月三審定讞前夕，朱國榮棄保5億1700萬元交保金，搭遊艇偷渡潛逃到菲律賓與嫩妻、幼子會合，並飛往南太平洋島國萬那杜，之後又傳出他逃往以色列且落腳俄羅斯，至今仍逃亡海外行蹤不明，朱國榮目前身揹6件炒股案，遭法院發佈通緝30年。

另外，逃亡海外躲過追訴時效最知名的案件是前廣三集團總裁曾正仁。1997年曾正仁涉嫌用「順大裕」股票質押擔保貸款，違法向第一銀行超貸3.6億元，遭台中地檢署依背信罪起訴，但案發後他棄保潛逃海外，遭通緝至今仍未歸案，時隔多年，至今已超過追訴時效，台中法院在2013年7月判決曾正仁免訴。

▲陳由豪因涉及東華公司掏空案遭起訴，並於2003年潛逃國外，遭台北地院通緝。（圖／資料照）

曾創下營收千億元的東帝士集團，在2001年留下623億元債務給銀行後宣告破產，集團總裁陳由豪及妻子林富美被控在1992到1995年間，挪用旗下東華開發8億多元，涉及掏空遭背信罪起訴，但陳由豪2003年潛逃國外，涉及的眾多官司，因追訴時效已完成，均被法院判免訴而結案。

另外，包括括華隆公司董事長翁有銘、前立委何智輝及妻子王素筠、新巨群集團負責人吳祚欽等人，均棄保潛逃出境，最終因超過追訴權時效而逃過牢獄之災。