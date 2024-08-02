北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法重啟調查

▲民進黨召開「蔣萬安『深刻檢討』狼師案？七成被害者討無公道」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市培諾米達信義幼兒狼師毛畯珅涉性侵多名幼童引發眾怒。而北市府認定8名孩童被性侵屬實，遠低於檢調所查出的超過20名。許多家長也陳情反映，至今看不到調查報告內容。民進黨今（2日）召開記者會揭露，家長至今看不到行政報告，因為教育局說其他通報孩子缺乏補強證據，直接不予認定、未進一步調查。另外，檢討報告說教育局第一時間調閱一個月的監視畫面，但教育局副局長去年說明會說只看7天、現在跟教育局要資料說只有12天，公然說謊，甚至在去年調查確認至少8名學童受害後，後續有其他家長向市府陳情，教育局依舊回答無明顯證據、罪嫌不足，本案無新事證、無法重啟調查，明明市府9月就調查到有孩童受害，這不是瀆職是什麼？

發言人吳崢表示，2023年7月狼師被羈押後才開啟行政調查，非常多受害者才浮上水面，但行政調查中前後加起來24位學童通報，北市府只認定其中8位受到性侵害屬實，另外16案都以證據不足為由，無法讓受害孩童進一步申冤，即便輿論炸鍋，還是有很多受害家長有苦難言，為何如此？歷次台北幼兒園案市府認定委員會組成比例中，近20人只有1位家長，漠視家長心聲。

議員洪婉臻指出，家長希望觀看完整監視器畫面，但市府永遠說母法規定、隱私問題會看到其他孩子，不能看，上個禮拜幫家長開協調會，副局長允諾讓家長看監視器，希望市府不要再刁難。24個學生已經有7個性侵害成立、1個性騷擾成立，但行政報告家長至今都看不到，有關心理諮商跟訴訟補助也非常重要，這是他們一輩子的痛，相關局處居然回答家長說經費用完了，社會局上禮拜才說願意專案補助，蔣萬安已經白紙黑字承諾，不要再跳票還對外說做了很多。

洪婉臻表示，從去年陳情到上禮拜都還要爭取，蔣市府每次答應的事情都沒做到，7月寫的10個精進方案全是廢話，內容完全沒有提到如何究責，到底誰該負責？這確實是柯文哲時代發生，但蔣萬安是現任市長，這是現在進行式，狼師跟園長母親還有托嬰中心可以兩邊跑，當時為何沒有勒令禁止？

議員簡舒培指出，蔣萬安說要給家長最大支援，但家長到現在連影片、報告都看不到，心理諮商服務也沒有，蔣萬安現在到底在檢討什麼、道歉什麼？落落長的檢討報告是在作文還是敷衍了事？去年七月有家長報案後，蔣萬安市長任內有24件通報，台北市府應該依規定啟動認定委員會討論，結果只有8件被認定，市府說其他通報孩子缺乏補強證據、不予認定跟行政調查，因時間過久沒有留下資料，就不採信孩子的說法，有通報的家長看不到行政報告，因為教育局拿不出來、沒有進一步調查，認為只有小孩子的證詞就不予認定、直接pass。且認定委員會中只有一名家長，

簡舒培質疑，蔣萬安說第一時間給予協助，結果絕大多數個案都說證據不足不予認定，蔣萬安現在說等待司法調查就可以，但教保條例就給各縣市政府行政調查權力，行政調查到底做到哪裡了？說一套做一套都講空話，又把責任丟給司法，這16個個案要求心理諮商服務，社會局上禮拜回覆時說有心理諮商、絕對給足給滿。請問如果連認定都沒有，社會局如何給資源？不要欺騙社會大眾，市府罵議員罵得很大聲，行動卻跟侏儒一樣。

洪婉臻也踢爆，蔣萬安洋洋灑灑出一大篇精進方案，裡面寫到教育局第一時間接獲通報後，調閱並查看一個月的監視畫面，市府報告居然說謊，去年8月就開過一場說明會，教育局副局長現場說只看七天的監視畫面，為什麼可以在報告裡公然說謊？法律規定要扣一個月監視器，當時犯下錯誤現在還說謊，教育局現在說只有扣12天畫面，教育局知道自己在做什麼嗎？最關鍵的證據都沒有鎖住，家長只能看12天畫面、還分角度的，連基本的ABC都沒做好，還敢寫檢討報告，敢講沒人敢聽。

洪婉臻指出，2023年9月市府有一份調查報告出來，有8名孩童受害，後續有其他家長向市府陳情，但教育局依舊回答無明顯證據、罪嫌不足，本案無新事證、無法重啟調查，明明市府9月就調查到有孩童受害，這不是瀆職是什麼？到底在耍誰？