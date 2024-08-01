深入瞭解更能準確提供協助　屏東地檢更保團隊訪屏東監獄

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦（左3）與更生保護會屏東分會團隊參訪屏東監獄。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為使社會大眾及賢達人士瞭解獄政革新重要措施及成果，屏東地檢署與更生保護會屏東分會團隊，日前辦理參訪活動，共同前往法務部矯正署屏東監獄，實地了解監所技能訓練及教化藝文之矯正成效，並見證監所收容人在矯正機關執行過程中習得技能的顯著成果。

本次參訪由屏東地檢署檢察長陳盈錦帶領書記官長林佩宜、主任觀護人潘連坤、更保屏東分會常務委員、委員及顧問等共同齊聚，展現柔性司法之關懷面向。

參訪亮點有監獄中的太鼓班、國樂班、變臉班、醬油工廠、咖啡烘焙班等，監所收容人們展現所學技能，這些技能培訓不僅幫助他們在服刑期間習得技藝，也為日後重返社會、家庭做好準備。在教化藝文展覽方面，收容人繪畫及書法作品，也顯示出收容人在藝術創作方面潛力，有助於心理康復、壓力舒緩與對自我認同及表達。

陳盈錦表示，透過實地的參觀及解說，能更加瞭解矯正機關內辦理技能訓練及教化藝文之情形及成果，也更能體會屏東監獄的辛勞與用心，尤其在場常務委員、委員、顧問及工作人員都是擔任服務收容人出監後的第一角色，彼此相互學習與互動，讓監所收容人出監後願意接受更生保護會的追蹤輔導，降低社會問題，也讓更生人家庭有更多包容與接納。

更保屏東分會主任委員葉春麗表示，為順利推動更生保護業務，各地矯正機關與更生保護會有著密不可分的關係，尤其是出監後的轉銜機制，亦是長久以來建構的基礎，讓監所收容人在接受國家懲罰後能回到社會成為有用的人，是復歸社會的途徑。

▼屏東地檢署與更生保護會屏東分會團隊參訪屏東監獄。（圖／臺灣更生保護會提供）