全國規模最大！座落桃園青埔　KIRI國際原住民族文創園區開幕

▲ 張善政表示，KIRI國際原住民族文創園區是全國規模最大、最多廠家進駐的原民商品通路據點。（圖／市府提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政1日出席位於桃園青埔區內的「KIRI國際原住民族文創園區」開幕活動表示，8月1日是原住民族紀念日，該園區是全國規模最大、最多廠家進駐的原民商品通路據點，園區以多功能場館展現多元的原民特色，是推廣原民文化的重要基地，將為臺灣原民文化發揚至國際。

張善政指出，「KIRI國際原住民族文創園區」位於機場捷運A17領航站對向，鄰近桃園機場及高鐵，未來結合周邊陽光劇場及原住民族語言傳播大樓，將成為青埔地區極具潛力的發展亮點，也是國內外旅客遊玩的新選擇。

本案工程總經費約10億8,000萬元，其中2億4,536萬元由原住民族委員會補助。原住民族委員會經濟發展處長宋麗茹表示，KIRI國際原住民族文創園區歷經疫情期間人力及物料調漲，好事多磨，終於今日原住民族紀念日正式開幕，園區內展示諸多原民文創商品，是全國原住民族九大通路據點中規模最大的，期待未來成為國外旅客來臺的第一站，讓更多人看見臺灣原民文創的魅力。





今日亦同時舉行「原住民族一站式產業輔導服務站」揭牌儀式，本服務站成立已屆滿兩年，今據點移至KIRI國際原住民族文創園區，站內設有專人服務，提供族人創業及經營協助，並備有創業相關閱覽資源及討論諮詢空間，在園區內持續落實產業扶植工作。



市府原民局表示，園區名稱KIRI（泰雅族語：背簍之意），承載著原住民族生活日常與收穫，未來也將攜手產官學界與大眾，共同齊力推動原住民族經濟產業的發展與實踐。

本園區以OT方式委託廠商營運，設有會議室、多功能教室、多功能用途策展間及48間展售和育成空間，目前已進駐45家業者，其中原民業者有34家，以原民特色餐飲、食品、工藝生活等為主要商家類別，除建置商品展售場域，園區亦發揮產業育成、扶植、推廣等功能。

為歡慶園區開幕，原民局亦舉辦一系列活動，包括：8/10-8/11「原島．原生」市集、手作體驗與講座、線上故事展等多項活動；8/31、9/7、9/14「原生．原聲」系列之「Mqwas微醺音樂會」，邀請知名歌手Ponay、王宏恩、雅維·茉芮率領本市原住民族音樂人才培訓歌手合作演出。