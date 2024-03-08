台南400甜在心頭　逛古蹟、博物館與文創園區享甜甜圈

▲統一多拿滋及瑞穗鮮乳推出台南400主題包裝，邀請全國民眾一起體驗「台南400」系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

統一多拿滋及瑞穗鮮乳推出台南400主題包裝，邀請全國民眾一起體驗「台南400」系列活動，統一企業集團響應市府「台南400」系列活動，推出多項主題商品換裝，台灣燈會後首棒由統一多拿滋(Mister Donut)推出台南400主題包裝，而文化局多場館則推出｢來園區拿優惠｣的活動，增添台南400期待與熱鬧。

台南市文化局介紹，主題包裝以台南400的標準字與4種標準色為元素：武廟牆紅、藍晒圖藍、鳳凰花橘及作為底色的鯤鯓沙白。其中統一多拿滋運用標準字及武廟牆紅，結合商品原有紅色系視覺，推出主題提袋及甜甜圈包裝盒，傳達喜氣與甜蜜氛圍；統一瑞穗鮮乳，則使用鳳凰花橘作為包裝，在鳳凰花及牧場的自然意象中，展現品牌及台南400的不同面向。鮮乳搭配甜甜圈，全國民眾即使不在台南也可體驗台南。而統一企業集團將有多種商品將陸續換裝，以品牌特色響應「台南400」，展現「台南400」多樣又豐富的內涵。

統一多拿滋更提供優惠券贊助台南400活動，民眾即日起至文化局各場館，滿足不同條件後，即可獲得多拿滋優惠券，一張優惠券包括甜甜圈「買6送4」及「買4送2」兩次使用機會。活動場館如下(各點數量有限，送完為止)：古蹟點：即日起赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城(3/11號休園)、愛國婦人會館、延平郡王祠之紀念品部，不限消費金額之發票即贈優惠券1張。水道博物館、左鎮化石園區：凡購票入場，每票可憑票領取優惠券1張。隆田文化資產教育園區：凡至園區賣店購買商品者，不限金額皆可獲得優惠券1張。藍晒圖文創園區：自本週末社群日活動日(3/9)起，按讚園區及品牌粉專，於服務中心或各品牌店家出示按讚畫面，即可領取優惠券1張。西竹圍之丘文創園區。

文化局長謝仕淵表示，非常感謝統一企業集團對於「台南400」的支持與響應，台南市被許多民眾稱為全糖市，在走逛文化場館的同時，帶走Mister Donut甜甜圈，不僅很有台南特色，也能讓大家感受台南「甜在心頭」的人情味。此外統一企業集團為台南重要企業，深具台南在地精神，產品行銷國際。是陪伴台灣人的日常，也是代表台南的品牌，完全展現台南400標語「一起台南，世界交陪」的意義。燈會後台南400才正開始，接下來的大型活動，希望可以和統一企業集團一起呈現最精彩的台南。