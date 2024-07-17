　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024國際青商會世界大會桃園青埔登場　簽署世界公民責任倡議

▲2024國際青商會世界大會桃園青埔登場

▲張善政稱許中壢青商會是「初生之犢不畏虎」，主辦世界大會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024國際青年商會世界大會10月底，將於台灣召開，並選在國門第一站的桃園青埔會展中心舉行。主辦方中壢國際青商會為響應7月10日「世界公民責任日」，17日邀請桃園市長張善政、國際青商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel等相關人士，於桃園召開記者會，共同簽署「世界公民責任」倡議，承諾努力推動保護生命、服務人群等責任面向，促進世界永續和諧發展。

▲2024國際青商會世界大會桃園青埔登場

▲簽署「世界公民責任」倡議。（圖／市府提供）

會中，同時也宣布，經由中壢國際青商會努力，成功爭取國際青年商會世界大會於今年10月29日至11月02日於台灣桃園舉辦。市長張善政稱許中壢青商會是「初生之犢不畏虎」，主辦這次的國際青商會全球年度盛事，責任相當重大，也強調位於桃園青埔的桃園會展中心，擁有便捷的陸、空交通優勢。

▲2024國際青商會世界大會桃園青埔登場

▲世界大會籌備會執行長林櫓龍表示，時隔12年，世界大會在台灣舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政說，時隔12年，台灣改變很多，桃園變化更大！市府青年局、經發局、
觀旅局將全力配合這次世界大會在桃園舉行，要讓來自全球各國家的青商人，感覺到不一樣的桃園；尤其是在觀光、文化、旅遊、農業等各方面，桃園都有獨到的特色。

▲2024國際青商會世界大會桃園青埔登場

▲中壢國際青商會會長簡銘宏表示，今年世界大會的主題「科技革新、建構繁榮及永續的未來」。（圖／記者楊淑媛攝）

中壢國際青商會會長簡銘宏提到，今年世界大會的主題「科技革新、建構繁榮及永續的未來」，呼應聯合國SDGs永續發展目標，將著重在健康生活與福祉、創業創新、促進綠色經濟確保永續消費/生產模式、氣候行動減碳計畫等四大層面，也呼應了這次推動的世界公民責任裡頭許多內容，希望大家屆時可以透過大會參與進行交流。

▲2024國際青商會世界大會桃園青埔登場

▲位於桃園青埔的桃園會展中心，擁有便捷的陸、空交通優勢。（資料照／市府提供）

國際青商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel表示，國際青商會為年輕企業家和商業人士，建構一個有組織且具全球視野的交流平台，及自我提升的機會。本次國際青年商會世界大會預計吸引來自120個國家的青年領袖、逾6000人參加，共同討論有關永續責任、教育等議題，很期待在臺灣與更多領袖人才相遇。

國際青商會中華民國總會長張建焜表示，青商會將藉由此次大會展現臺灣科技島的特色，以及高科技與永續低碳的產業文化；同時讓所有國際青商會會員透過北臺灣的景點美食、智慧城市以及大眾運輸體驗，帶動更多經濟效益。

▲2024國際青商會世界大會桃園青埔登場

市府青年局表示， 2024國際青年商會世界大會活動內容包括：國際奧瑞岡、金口獎、青年創業競賽、國家之夜，同時邀請臺灣企業商業展覽，讓世界看見臺灣的經濟實力。此外，也將安排桃園觀光導覽遊程，向外國朋友介紹桃園的多元特色。

包括經濟部國貿署主任秘書戴婉蓉、外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅、市府青年局長侯佳齡、經發局長張誠、觀旅局長周柏吟、國際青商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel，以及國際青商會中華民國總會長張建焜、世界大會籌備會主委陳家濬、執行長林櫓龍、中壢青商會會長簡銘宏等均一同出席記者會。

ET快訊
張國榮愛人爆「與小30歲男友育2子」還賣深情人設！IG關了
特斯拉掉天坑...楊文科衝現場5分鐘就閃人！隔天出國
陽光17歲籃球少年追撞亡！友淚嘆：最後一面竟在殯儀館
川普要台灣付保護費　台積電ADR盤前殺逾4%！跌破180美元
可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光
中捷案首開庭！3刀男淚崩：我不是好東西　向長髮哥鞠躬道歉
快訊／國家警報響了！大雷雨猛轟2地　12縣市升級豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024國際青商會世界大會桃園青埔登場　簽署世界公民責任倡議

新住民講座！劉娟手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

竹市金山面公園盛大開工　提供市民優質休憩空間

97%用路人不 「停車再開」　每年逾200人死亡…潮州警出招

台南勞工局開辦青少年職涯規劃研習營　助青年定位未來求職方向

為大眾謀福利、為百姓爭權益　陳亭妃：每天都是我的起手式

超罕見！佛陀舍利展「七彩腦髓舍利+233米金剛經」金門展出

涼山英雄賴主恩出征巴黎奧運　周春米期許為屏東爭光

民間企業捐贈物資　台南收容動物大飽口福

輔導及執法並行　台南制定幼兒園自主風險管理檢核表

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

2024國際青商會世界大會桃園青埔登場　簽署世界公民責任倡議

新住民講座！劉娟手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

竹市金山面公園盛大開工　提供市民優質休憩空間

97%用路人不 「停車再開」　每年逾200人死亡…潮州警出招

台南勞工局開辦青少年職涯規劃研習營　助青年定位未來求職方向

為大眾謀福利、為百姓爭權益　陳亭妃：每天都是我的起手式

超罕見！佛陀舍利展「七彩腦髓舍利+233米金剛經」金門展出

涼山英雄賴主恩出征巴黎奧運　周春米期許為屏東爭光

民間企業捐贈物資　台南收容動物大飽口福

輔導及執法並行　台南制定幼兒園自主風險管理檢核表

鄭文燦收押禁見滿一周　律師看守所辦理律見進入第二輪

吃冰消暑囉！全家新口味霜淇淋一次滿足綠茶控、芋頭控　APP集章趣再送超萌限定包

林萱瑜結婚「留前任合照」被罵！　Junior霸氣護愛：什麼好介意？

台中6千坪精華地上權釋出　單元8最低價每坪23萬

議員控2度訪視狼師幼兒園「無關性侵案」　教育局：是全面性稽查

大場面漏網鏡頭！平野惠一看鋒總　但他眼裡只有「建醬」

拿莫全壘打大賽看好林安可　速球王競爭有強敵曾頌恩

台灣黑熊Lanihu傷癒野放3個月「帥氣打卡」　誤中陷阱險截肢

槍擊後首次回擊　拜登：川普對非裔美國人來說是地獄

村民聚餐吃鴨　「4人陷昏迷」體內驗出農藥！疑遭人下毒

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

地方熱門新聞

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

嬰產後護理之家亡！家屬怒：滑手機餵奶

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

松鼠惹禍！高雄晚間35戶突停電　

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

7年級女生職訓變身冷凍空調達人

萬大電廠回收霧社水庫清淤泥沙　燒製小羊贈清境農場

基市府攜手星宇航空　打造火車站南站候車亭

用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

新北就業博覽會7／18登場　50家廠商提供1900職缺

為百姓爭權益　陳亭妃：每天都是我的起手式

「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽冠軍得主出爐

戶政人員助癌末女復婚　她握拳表「願意」無憾離世

竹市趣野營7月20日登場

更多熱門

相關新聞

強震後 古瓷收藏家直奔藏館結果曝

強震後 古瓷收藏家直奔藏館結果曝

403強震，全台有感！桃園也出現多處社區毀損龜裂、住宅玻璃窗、水晶燈碎滿地災情！因此，對古董收藏家而言，如何做好保護這些身價不斐的古董，受到關注。收藏古瓷的桃園「文雍閣」主人張朝富直言，地震對古瓷、古董等收藏家而言，辛苦收藏品毀於一旦，造成對收藏家甚至整個民族文化領域不可彌補的永久損失，絕對是夢魘！

青園國小校舍新落成　第二期工程五月動工

青園國小校舍新落成　第二期工程五月動工

桃園青埔兒美館4月開館　即起召募志工

桃園青埔兒美館4月開館　即起召募志工

原住民族語言傳播大樓　新建工程上梁

原住民族語言傳播大樓　新建工程上梁

台版柬埔寨3死凶宅「開價1350萬」！知情人：賣掉了

台版柬埔寨3死凶宅「開價1350萬」！知情人：賣掉了

關鍵字：

2024國際青商會世界大會桃園青埔中壢青商

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

快訊／台南男女受困住處電梯3天

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面