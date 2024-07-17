2024國際青商會世界大會桃園青埔登場　簽署世界公民責任倡議

▲張善政稱許中壢青商會是「初生之犢不畏虎」，主辦世界大會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024國際青年商會世界大會10月底，將於台灣召開，並選在國門第一站的桃園青埔會展中心舉行。主辦方中壢國際青商會為響應7月10日「世界公民責任日」，17日邀請桃園市長張善政、國際青商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel等相關人士，於桃園召開記者會，共同簽署「世界公民責任」倡議，承諾努力推動保護生命、服務人群等責任面向，促進世界永續和諧發展。

▲簽署「世界公民責任」倡議。（圖／市府提供）



會中，同時也宣布，經由中壢國際青商會努力，成功爭取國際青年商會世界大會於今年10月29日至11月02日於台灣桃園舉辦。市長張善政稱許中壢青商會是「初生之犢不畏虎」，主辦這次的國際青商會全球年度盛事，責任相當重大，也強調位於桃園青埔的桃園會展中心，擁有便捷的陸、空交通優勢。

▲世界大會籌備會執行長林櫓龍表示，時隔12年，世界大會在台灣舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政說，時隔12年，台灣改變很多，桃園變化更大！市府青年局、經發局、

觀旅局將全力配合這次世界大會在桃園舉行，要讓來自全球各國家的青商人，感覺到不一樣的桃園；尤其是在觀光、文化、旅遊、農業等各方面，桃園都有獨到的特色。

▲中壢國際青商會會長簡銘宏表示，今年世界大會的主題「科技革新、建構繁榮及永續的未來」。（圖／記者楊淑媛攝）

中壢國際青商會會長簡銘宏提到，今年世界大會的主題「科技革新、建構繁榮及永續的未來」，呼應聯合國SDGs永續發展目標，將著重在健康生活與福祉、創業創新、促進綠色經濟確保永續消費/生產模式、氣候行動減碳計畫等四大層面，也呼應了這次推動的世界公民責任裡頭許多內容，希望大家屆時可以透過大會參與進行交流。

▲位於桃園青埔的桃園會展中心，擁有便捷的陸、空交通優勢。（資料照／市府提供）

國際青商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel表示，國際青商會為年輕企業家和商業人士，建構一個有組織且具全球視野的交流平台，及自我提升的機會。本次國際青年商會世界大會預計吸引來自120個國家的青年領袖、逾6000人參加，共同討論有關永續責任、教育等議題，很期待在臺灣與更多領袖人才相遇。

國際青商會中華民國總會長張建焜表示，青商會將藉由此次大會展現臺灣科技島的特色，以及高科技與永續低碳的產業文化；同時讓所有國際青商會會員透過北臺灣的景點美食、智慧城市以及大眾運輸體驗，帶動更多經濟效益。

市府青年局表示， 2024國際青年商會世界大會活動內容包括：國際奧瑞岡、金口獎、青年創業競賽、國家之夜，同時邀請臺灣企業商業展覽，讓世界看見臺灣的經濟實力。此外，也將安排桃園觀光導覽遊程，向外國朋友介紹桃園的多元特色。

包括經濟部國貿署主任秘書戴婉蓉、外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅、市府青年局長侯佳齡、經發局長張誠、觀旅局長周柏吟、國際青商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel，以及國際青商會中華民國總會長張建焜、世界大會籌備會主委陳家濬、執行長林櫓龍、中壢青商會會長簡銘宏等均一同出席記者會。