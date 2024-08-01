27歲女一頓燒烤吃出「敗血症」多臟器衰竭　醫生曝原因

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27歲陸女一頓燒烤吃出「敗血症」多臟器衰竭　醫生曝原因

▲▼烤肉,肉,串燒,BBQ,燒烤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲27歲女一頓燒烤吃出「敗血症」，感染性休克伴多臟器功能衰竭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡周／綜合報導

浙江省一名27歲女子小李（化名）日前跟朋友在外吃了一頓燒烤，不料回家後先後出現發燒、肚子痛、嘔吐及呼吸困難等症狀，就醫後發現她患有腸道感染及敗血症，導致她發生感染性休克，並伴有多臟器功能衰竭，所幸在醫院十多天的治療下保住一命。

根據大陸《九派新聞》報導，27歲小李7月12日出門跟朋友享用了一頓燒烤，不料回家後身體開始出現不是症狀，第一天先是出現發燒及肚子痛，第二天不但情況越來越嚴重，發燒燒到了攝氏40度，還新增了噁心、嘔吐及呼吸困難等症狀，她的親人見狀趕緊帶她到醫院接受治療。

溫州醫科大學附屬第二醫院急診科醫生替她檢查後，發現她罹患腸道感染、敗血症，導致感染性休克並伴有多臟器功能衰竭，所幸在醫院十多天的治療下保住一命。

小李家人見狀，趕緊帶著她趕往溫州醫科大學附屬第二醫院學院路急診科就診。經過一連串的詳細檢查，醫生診斷小李罹患腸道感染、敗血症，導致感染性休克，並伴有多臟器功能衰竭，情況十分危急。

急診科醫生程碧環表示，未烤熟的肉類可能含有各類細菌，像是沙門氏菌，大腸桿菌和彎曲桿菌等，一旦食用就會造成食物中毒，加上現在夏季天氣炎熱，食物保存不當容易腐敗，在外飲食務必多加留意食品安全。

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