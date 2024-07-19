振興微型經濟！鍋烤節店家4成非連鎖品牌

▲台中鍋烤節票選戰況激烈，市府透過節慶經濟活動推動微型經濟，連帶拉抬餐飲業，讓業者超有感！

地方中心／綜合報導

台中鍋烤節票選戰況激烈，三天投票數突破36萬！台中不負鍋烤之都美名，今年592個參與店家，在台中發跡創始的就有428家，占比超過7成，非連鎖品牌單店更達236家、佔總數近4成，市府推行「振興經濟節慶三部曲」振興微型經濟，非連鎖單店參與踴躍，較去年成長近1成，成為活動主力亮點。

經發局長張峯源表示，台中發跡創始的428家，非連鎖品牌高達236家，多屬獨立經營店家，以往單店業者本就較少參與活動，尤其須與他店競爭票選，囿於人力及成本考量，態度多採保守，但此次非連鎖單店參與踴躍，相較去年成長近1成，相當難得。其餘今年外縣市品牌看好鍋烤節效應，報名家數也從77家增加到164家，足見對台中鍋烤節攜手業者打團體戰，共同行銷效果之高度肯定，「台中鍋烤之都」已然成兵家必爭之地，市府透過節慶經濟活動推動微型經濟，連帶拉抬餐飲業，業者超有感！

經發局說明，台中鍋烤店家豐富多元，異國風味、各式創意料理充滿驚奇，眾多巷弄美食、隱藏版店家遍佈全市各區，以獨特風格，或融入在地食材與特色成強大吸引力。

經發局提醒，8月15日前一定要天天投票，「火鍋-品牌」、「火鍋-巷弄美食」、「燒烤-品牌」及「燒烤-巷弄美食」4組每天都投，中獎機會最高!預計於7月27日抽出首波100組鍋烤券、8月10日抽出第二波100組，8月21日則抽出最後100組及壓軸汽車大獎。 更多活動詳情至市府經發局網站(https://gov.tw/sCg)。