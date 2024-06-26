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大陸 大陸焦點 特派現場

孕婦喝冰箱剩鮮奶感染「李斯特菌」　低燒腹瀉…胎兒還早產

▲冰箱,牛奶。（圖／pixabay）

▲小美飲用冰箱中剩下的鮮奶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江樂清一名36歲的孕婦日前喝了一杯冰箱裡開封過的鮮奶，引發敗血症，導致胎兒早產、感染性休克。溫醫大附二院新生兒科主任陳尚勤表示，因孕婦感染了李斯特菌，寶寶出生不久後，便出現感染性休克。

據《頭條新聞》報導，36歲的孕婦小美（化名）在二胎孕期27週時，喝了一杯放在冰箱裡，已經開封過的鮮奶，沒過多久開始腹瀉，7天後突然低燒。樂清當地醫院醫生幫她治療後，體溫已恢復正常。

小美返家後21天體溫突然燒到39.2℃，胎膜早破、胎兒子宮內缺氧，半夜緊急來到溫醫大附二院產科急診剖腹產。醫師表示，寶寶出生不久便出現感染性休克，且血液常規提示白血球異常高亢，出現類白血病反應。

▲小美因感染。（圖／示意圖／pixabay）

▲小美因感染李斯特菌，造成胎兒早產。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

陳尚勤醫師表示，孩子感染非常嚴重，「所幸治療後，寶寶病情逐漸改善，根據化驗結果，證實了子宮內感染了李斯特菌。」

陳醫師說道，這種菌在生活中相當常見，絕大多數食品中都有，「很多人以為冰箱就是『保險箱』，但對李斯特菌效果不大，因為它的生存能力很強，在4℃以下的環境中，絕大多數細菌會放慢生長速度，但李斯特菌在0到4℃冷藏環境下，仍能生長繁殖，在-20℃下也能存活1年，保質期超過五天的冷藏即食食物是感染李斯特菌的高風險食物。」

陳醫師還表示，感染李斯特菌的患者通常在吃到受污染食物後的3到70天，會出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，嚴重的感染個案也可能出現敗血病和腦膜炎，「尤其是孕婦感染後，細菌可經由胎盤感染胎兒，可能造成流產、死胎或早產，出現敗血病和初生嬰兒腦膜炎等嚴重後果，新生兒感染病死率高達30%至70%。」

陳醫師也提醒，除了「餐前餐後、便前便後要洗手」外，做飯前和做飯過程中，也要注意手部衛生，廚房用具要保持清潔，不要讓其成為污染源，「李斯特菌最怕高溫，食物充分烹調或加熱至60℃以上，5至20分鐘就可殺菌，熟食在室溫下存放超過2小時就不建議食用了。」

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