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王正坤醫師受邀參加世界美容醫學大會　各國醫師報告埋線拉皮常見副作用

▲世界美容醫學大會亞洲會議，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲世界美容醫學大會亞洲會議，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界美容醫學大會亞洲會議，6月21日至23日，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。

▲世界美容醫學大會亞洲會議，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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本次會議，許多歐美廠商展覽各式各樣的皮秒雷射、音波拉皮、肉毒桿菌素、玻尿酸與膠原蛋白增生劑等。埋線拉皮是一種非手術性的皮膚拉提方法，傷口比較小，近年來受到民眾的喜愛。很多歐美醫師演講埋線拉皮技術、埋線拉皮常見的副作用及其治療方式，會議室擠滿醫師，熱烈參與討論。

▲世界美容醫學大會亞洲會議，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大會現場，很多廠商在櫃台展示不同的針頭與不同形狀的埋線線材，把藍色或白色的線材穿入長長的針頭套管，方便醫師直接穿刺。各國醫師上台演講埋線拉皮技術與副作用時，也展示超音波影像與治療副作用的取線技術。為了減少埋線副作用，現在流行的線材屬於可吸收的線材，慢慢等待6個月到12個月之後，線材會慢慢被人體吸收掉。如果使用超音波檢查正常患者，在做完埋線拉皮的數個月之後，都還可以看到皮下有殘留線材的影像。當線材發生異物排斥免疫反應、過敏、肉芽腫或線材凸出皮膚表面時，醫師可以從表皮取出線材，只會產生一個小洞傷口。很多歐美醫師分享他們在病人臉上挖洞，從傷口取出線材的照片。

▲世界美容醫學大會亞洲會議，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與15家藝群醫美診所，診所分布在台北、新北、桃園、台中、台南與高雄等6都直轄市。

▲世界美容醫學大會亞洲會議，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，可吸收的埋線成分有PDO、PLLA、PCL等多種成分，這些材料可以被人體吸收，吸收的過程長達3到12個月。這些線材會產生輕微的發炎與輕微腫脹，傷口發炎與癒合過程會刺激增生膠原蛋白，並且形成輕微纖維化的皮下疤痕來達到皮膚緊實的目的。當線材發生異物排斥免疫反應時，患部會發紅發炎與輕微腫脹。如果線材還埋在很深的地方，就不用急著開刀取出，以免留下很大的開刀疤痕，此時可以先使用藥物進行保守治療，降低發炎反應。有些病人慢慢等6個月左右，紅腫的線材區域會慢慢被吸收而消失。如果線材在皮膚表面出現凸出物時，可能會伴隨化膿、紅腫或肉芽腫，在皮膚產生破口，稱為「經皮排出」，這時候就比較容易取出線材。大約有百分之5的患者會發生埋線後的線材凸出反應，患者必須回診給醫師診治。

▲世界美容醫學大會亞洲會議，在泰國曼谷隆重舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往參加盛會，考察最新的醫療儀器與技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，這些埋線拉皮常見的副作用，在治療病人之前，醫師必須事先告知病人，有一定比例會產生這些副作用，在病人簽署知情同意書之後，才能治療。民眾也必須知道發生副作用時，有那些方法可以處理副作用，藉此保障患者的安全。

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