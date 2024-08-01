快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人。聘期均自113年8月1日起至115年5月19日止。其中，前行政院長蘇貞昌、林全、駐日代表謝長廷等人都入列總統府資政。

總統府發言人郭雅慧指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統此次遴聘資政27人、國策顧問73人。

總統府資政名單：

田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳澧培、李明亮、李茂盛

沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁

姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅

陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永

黃崑虎、蔡仁泰、蕭新煌、韓良誠、謝長廷

顏志發、蘇貞昌

總統府國策顧問名單：

王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天

余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一

李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄

林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民

柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水

康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海

張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆

陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍

陳輝東、曾貴海、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森

黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信

趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥

盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰

顧忠華