酷洛米粉絲必收！7-11推40款超萌周邊集點　造型髮箍秒變身開趴

▲酷洛米粉絲必收！7-ELEVEN推出「KUROMI魔幻派對」集點活動，40款超萌生活周邊，從居家佈置到外出裝扮都有。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

酷洛米粉絲準備失心瘋！三麗鷗家族中，可愛又魔幻的反派角色酷洛米（KUROMI）近來人氣爆棚，7-ELEVEN也將推出「KUROMI魔幻派對」集點活動，40款超萌生活周邊，從居家佈置到外出裝扮都有，像是30公分大布偶、手持風扇、隨身鏡，還有造型髮箍直接變身酷洛米去開趴，8月7日下午3點起手刀開搶。

▲酷洛米粉絲荷包君要失守了！40款超萌生活周邊，從居家佈置到外出裝扮都有。（圖／業者提供）



7-11將於8月7日下午3點起推出「KUROMI魔幻派對」全店集點活動，全系列周邊設計為甜酷少女風，以蝴蝶結、蕾絲、荷葉邊等可愛元素，搭配經典雙色系的黑色、紫色，迸出潮流時尚的全新地雷系KUROMI，風格在台少見，一次開發逾40款萌度爆棚的限量周邊，不用找代購，就近在超商就可輕鬆購得。

▲▼經典雙色系的黑色、紫色，迸出潮流時尚的全新地雷系KUROMI，風格在台少見。（圖／記者林育綾攝）



▲「30公分絨毛玩偶」粉絲必蒐藏。（圖／記者林育綾攝）

其中「30公分絨毛玩偶」粉絲必蒐藏，還有「造型髮箍」直接秒變酷洛米，而酷洛米的手下「巴庫」也現身在鑰匙圈掛飾、水晶球音樂盒、門簾、軟式珪藻土地墊等周邊，最經典的「KUROMI惡魔頭造型」設計，也融合在手持隨身鏡、手持充電風扇、造型和室椅、皮革後背包中，超魔幻限量周邊直接征服粉絲的荷包君。

▲首飾、造型髮箍，直接秒變酷洛米。（圖／業者提供）



而經典不敗的粉紫、黑灰雙色系組合設計，也開發出酷洛米的雙耳鍋、單柄鍋、陶瓷杯墊組、陶瓷馬克杯、造型存錢筒、保溫保冷袋等生活實用萌物，更首度與STORY故事銀飾合作，開賣酷洛米造型項鍊、手鍊、耳環、頸鍊，直接把KUROMI「戴」著走，打造日本最夯地雷系的少女風格。

▲▼40款超萌生活周邊免代購，8月7日下午3點起超商手刀開搶。（圖／記者林育綾攝）



7-ELEVEN全店「KUROMI魔幻派對」集點活動



快閃購：2024年8月7日(三)15:00起至2024年8月20日(二)24：00止。



集點送：2024年8月21日(三)15:00起至2024年10月1日(二) 24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



活動辦法：OPENPOINT會員消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



提醒以下除外：菸品、濾嘴、電視、金條、指定3C商品/配件、指定家電/精品/保養品、外送、家電清洗服務、行動隨時取、i預購、i划算(線上支付/門市代收代碼付款)、快收便及代收款、隨取卡、虛擬隨取卡、虛擬雲端開心卡、數位紅包、X-STORE及特殊店、智FUN機、Fresh線上點餐APP等，均不列入贈點活動範圍。

▲全聯福利中心找來風靡全球的「miffy」，結合生活雜貨日本品牌Skater，推出8款廚房親子好物。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心即日起至10月17日，推出全新一檔福利點換購活動，看準親子共廚體驗成為趨勢，找來風靡全球的「米飛兔（miffy）」，結合生活雜貨日本品牌Skater，推出8款廚房親子好物。

8款廚房親子好物包括「miffy造型烘焙模型(4入)」、「miffy分隔保鮮盒(600ml)」、「miffy冷水壺杯(5件組)」、「miffy冷熱茶壺」、「miffy 真空斷熱保溫保冷杯 (400ml)」、「miffy購物籃專用保冷袋」、「miffy折疊收納提籃」、「miffy立體鬆餅烤模」，會員最低使用50點起的福利點數，以139元～799元就可獲得。

▲全聯全新一檔福利點換購活動，找來風靡全球的「miffy」，結合生活雜貨日本品牌Skater，推出8款廚房親子好物。（圖／業者提供）