　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

im.B吸金90億「3幹部交保條件曝光」！營業處長喊沒錢：願睡法警室

▲▼曾國緯Im.B吸金25億案，陳振中處長。（圖／記者劉昌松攝）

▲營業處長陳振中喊沒錢，願意在法警室睡一晚。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

im.B平台標榜媒合借貸投資，卻涉嫌利用名人代言或是合照來包裝「龐式騙局」，以假債權吸金90億元，全台數千人受害！台北地院判決出爐，主嫌曾耀鋒遭判刑16年6月、女友張淑芬12年2月（併科罰金120萬）、財務主管潘志亮2年、協理顏妙真3年9月、營業處長陳振中8年，除了早已被收押的曾、張2人外，另外3名幹部交保條件曝光。

全案被告多達32人，犯罪所得高達台幣83億元，沒收71億餘元，其中主嫌曾耀鋒涉犯銀行法、洗錢等罪被判刑16年6月；其女友張淑芬判刑12年2月，併科罰金150萬元；曾父曾明祥判刑2年；協理顏妙真（大帳房）判刑3年9月，併科罰金120萬元；財務主管潘志亮判刑2年；營業處長陳振中判刑8年。

除了曾耀鋒、張淑芬早就被收押外，其餘沒在押的幹部顏妙真、潘志亮維持先前的交保條件，分別以150萬、100萬元交保，而陳振中除了原先交保的150萬外，還需加保200萬元，並限制住居、限制出境出海。

對此，陳振中稱自己沒錢，要等家人從嘉義北上送錢，自願在法警室過夜等候，法官限他2日傍晚5時30分前辦妥交保手續，否則將先行羈押。

▲▼曾國緯Im.B吸金25億案，協理顏妙真。（圖／記者劉昌松攝）

▲大帳房顏妙真。（資料圖／記者劉昌松攝）

回顧案情，im.B是川晟集團旗下台灣金隆公司的1個P2P網路借貸媒合平台，取名意思為「我是銀行家I am Bank」的縮寫，號稱打破被特定金主、財團壟斷的市場，平台業務員招攬想借錢的人提供不動產等擔保品，平台會員則以認購債權方式集資出借，藉此賺取高額利息。

川晟集團實際負責人50歲曾耀鋒有黑道背景，因犯槍砲案被判刑2年6月定讞卻逃亡、2016年間被通緝，他化名「曾國緯」隱身幕後、自任im.B平台總經理，由曾父掛名台灣金隆董事長，張淑芬掛名集團內多家紙上公司負責人，訓練業務員推廣媒合借貸業務，標榜保本且每年可獲利8%到13%，還找前主播盛竹如等名人拍代言廣告取信大眾。

不少退休銀髮族和上班族抱著保本心態投資im.B，有人以3千300萬元購入媒合債權，卻陷入曾男等人的「龐氏騙局」，也就是用較晚加入的資金支付先前投資者利息的「老鼠會」，最後因每月須支付上千萬元利息、資金缺口越滾越大而崩盤。

因im.B平台2022年底陸續傳出無法付出利息的糾紛，受害人組成自救會到處陳情檢舉。檢方調查後發現，曾耀鋒等人在im.B平台提供認購的債權，有許多根本是捏造的、導致數千名投資人被套牢慘賠，估算從2016年經營im.B平台起，吸金高達90億元。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／陳修將落跑了！　人間蒸發
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報
快訊／15張發票中千萬　明細全公布
快訊／周天成打趴日本一哥！挺進8強　對手苦笑丟拍
im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光
賴清德新聘「98歲舅舅」任總統府資政　余天任國策顧問
周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了
快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜
人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陳修將落跑了！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

獨／北市國小師涉創意私房！校方緊急補破網　外聘團隊全面掃針孔

夏令營女高中生溺水亡！檢相驗死因　續追是否人為過失

法院勘驗車「才出門就被撞」　小鋼炮輪胎變形...滑了10m才停

因登山成好友…3老鳥相約挑戰南二段全喪命！　家人見屍心碎

拿回收空瓶裝假酒！警破獲金門高粱假酒工廠　侵權市值破6千萬

無力負擔陸醫藥費！2男急需返台就醫　金門紅十字會伸援手

im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光

im.B一審出爐！自救會批「還能上訴爭緩刑」：90億血汗錢去哪裡

im.B吸金90億「3幹部交保條件曝光」！營業處長喊沒錢：願睡法警室

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

快訊／陳修將落跑了！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

獨／北市國小師涉創意私房！校方緊急補破網　外聘團隊全面掃針孔

夏令營女高中生溺水亡！檢相驗死因　續追是否人為過失

法院勘驗車「才出門就被撞」　小鋼炮輪胎變形...滑了10m才停

因登山成好友…3老鳥相約挑戰南二段全喪命！　家人見屍心碎

拿回收空瓶裝假酒！警破獲金門高粱假酒工廠　侵權市值破6千萬

無力負擔陸醫藥費！2男急需返台就醫　金門紅十字會伸援手

im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光

im.B一審出爐！自救會批「還能上訴爭緩刑」：90億血汗錢去哪裡

im.B吸金90億「3幹部交保條件曝光」！營業處長喊沒錢：願睡法警室

北醫、拜耳簽「數據驅動產學合作MOU」　針對「3疾病」分析治療

巴黎奧運一大亮點！　66歲奧運超級粉絲花費40年遊7屆奧運

快訊／陳修將落跑了！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

社會熱門新聞

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜深入交流

3登山客凱米前夕上山全罹難！搜救畫面曝光

空軍最貪少將索賄2800萬　白手套自白檢仍輕縱

消防警笛狂響60秒！救災車不動　原因讓人淚崩

3登山客凱米前夕縱走南二段全罹難！遺體吊掛下山了

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

吵砍年輕夫妻案開家屬曝庭幼子自責

火辣Coser偷吃歌手！小王嗆：你女神求我上

夏令營學員溺斃　出人命後才知忘保險

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫

即／警賭癮發作A贓款翻盤　遭起訴

更多熱門

相關新聞

im.B詐騙吸金90億　32名被告刑期一覽

im.B詐騙吸金90億　32名被告刑期一覽

標榜媒合借貸投資、卻涉以假債權吸金90億元的im.B平台，利用名人代言或合照包裝「龐氏騙局」，造成全台數千人受害，主謀曾耀鋒與女友張淑芬等30多人遭到起訴，今（1日） 一審判決出爐，被告31人刑期與公司罰金曝光。

越籍男組團「收簿領贓款統包」！雇6少年當車手

越籍男組團「收簿領贓款統包」！雇6少年當車手

即／im.B吸金90億坑數千人　首腦一審判決出爐

即／im.B吸金90億坑數千人　首腦一審判決出爐

陌生人上門稱「要還妳爸錢」怕爆！真相噴淚

陌生人上門稱「要還妳爸錢」怕爆！真相噴淚

即／im.B吸金90億今宣判　政院前顧問陳振坤先判刑

即／im.B吸金90億今宣判　政院前顧問陳振坤先判刑

關鍵字：

im.B詐騙判決交保

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面