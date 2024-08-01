im.B吸金90億「3幹部交保條件曝光」！營業處長喊沒錢：願睡法警室

▲營業處長陳振中喊沒錢，願意在法警室睡一晚。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

im.B平台標榜媒合借貸投資，卻涉嫌利用名人代言或是合照來包裝「龐式騙局」，以假債權吸金90億元，全台數千人受害！台北地院判決出爐，主嫌曾耀鋒遭判刑16年6月、女友張淑芬12年2月（併科罰金120萬）、財務主管潘志亮2年、協理顏妙真3年9月、營業處長陳振中8年，除了早已被收押的曾、張2人外，另外3名幹部交保條件曝光。

全案被告多達32人，犯罪所得高達台幣83億元，沒收71億餘元，其中主嫌曾耀鋒涉犯銀行法、洗錢等罪被判刑16年6月；其女友張淑芬判刑12年2月，併科罰金150萬元；曾父曾明祥判刑2年；協理顏妙真（大帳房）判刑3年9月，併科罰金120萬元；財務主管潘志亮判刑2年；營業處長陳振中判刑8年。

除了曾耀鋒、張淑芬早就被收押外，其餘沒在押的幹部顏妙真、潘志亮維持先前的交保條件，分別以150萬、100萬元交保，而陳振中除了原先交保的150萬外，還需加保200萬元，並限制住居、限制出境出海。

對此，陳振中稱自己沒錢，要等家人從嘉義北上送錢，自願在法警室過夜等候，法官限他2日傍晚5時30分前辦妥交保手續，否則將先行羈押。

▲大帳房顏妙真。（資料圖／記者劉昌松攝）

回顧案情，im.B是川晟集團旗下台灣金隆公司的1個P2P網路借貸媒合平台，取名意思為「我是銀行家I am Bank」的縮寫，號稱打破被特定金主、財團壟斷的市場，平台業務員招攬想借錢的人提供不動產等擔保品，平台會員則以認購債權方式集資出借，藉此賺取高額利息。

川晟集團實際負責人50歲曾耀鋒有黑道背景，因犯槍砲案被判刑2年6月定讞卻逃亡、2016年間被通緝，他化名「曾國緯」隱身幕後、自任im.B平台總經理，由曾父掛名台灣金隆董事長，張淑芬掛名集團內多家紙上公司負責人，訓練業務員推廣媒合借貸業務，標榜保本且每年可獲利8%到13%，還找前主播盛竹如等名人拍代言廣告取信大眾。

不少退休銀髮族和上班族抱著保本心態投資im.B，有人以3千300萬元購入媒合債權，卻陷入曾男等人的「龐氏騙局」，也就是用較晚加入的資金支付先前投資者利息的「老鼠會」，最後因每月須支付上千萬元利息、資金缺口越滾越大而崩盤。

因im.B平台2022年底陸續傳出無法付出利息的糾紛，受害人組成自救會到處陳情檢舉。檢方調查後發現，曾耀鋒等人在im.B平台提供認購的債權，有許多根本是捏造的、導致數千名投資人被套牢慘賠，估算從2016年經營im.B平台起，吸金高達90億元。