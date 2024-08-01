標示不合格！台中2家超夯4.8顆星手搖飲店　同時挨罰

▲標示不合格！台中2家超夯逾4.8顆星評價的手搖飲店遭開罰。（圖／台中市食安處）



記者游瓊華／台中報導

夏日炎炎，消費者愛喝冷飲消暑，但台中市食品藥物安全處展開夏季飲冰品稽查專案，針對手搖飲及冰品製造業者進行稽查抽驗，其中知名的N2GO coffee&tea朝富店，以及位在東海的「參杯Three cups」烏龍茶專賣店，2家Google評價都在4.8顆星以上，但都因標示不合格，分別挨罰4萬元及3萬元。

食安處說明，這次專案的重點為作業及環境的衛生稽查、冰塊、成品及原配料抽驗、食品業者登錄、現場調製飲料標示、原料效期、來源文件保存及產品責任保險等項，食品衛生及現場調製飲料標示共稽查31家，食品衛生部分全數合格M

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不過，N2GO coffee&tea朝富店，因咖啡原料原產地標示不實，且未標示咖啡因含量，已依法處分4萬元在案；另外冰塊、成品及配料等共抽驗37件，其中位在東海的「參杯Three cups」，因總熱量檢驗結果與現場標示不符，已移請標示負責廠商所轄機關桃園市政府衛生局查辦，並開罰3萬元。

食安處提醒，連鎖飲料店、便利商店及速食業，也應依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，除標示現場調製飲料的「總糖量及總熱量」外，也要記得標示茶葉原料原產地、咖啡原料原產地及咖啡因含量，並注意果蔬汁飲料品名標示。