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社會 社會焦點 保障人權

鄰居愛犬站路中！他和朋友「撞過去」輾斃　冷血男下場曝光

▲▼南韓吃狗肉爭議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中王姓男子開車回家時，竟故意輾過鄰居愛犬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中王姓男子開車回家時，見鄰居飼養的小狗站在巷子中，和副駕駛座的友人討論「要去撞過去喔」、「嗯，輾過」後，竟直接開車輾斃小狗，飼主心痛目擊，報警處理。全案經台中地院審理，法官判定王男故意撞死小狗，依違反動物保護法，處3月徒刑，可易科罰金9萬，另併科罰金20萬，可易服勞役。可上訴。

判決指出，王男於去年1月4日近中午時，開車載吳姓友人返家，駛進巷弄時撞死住戶飼養的狗，遭住戶報警。

全案審理時，王男表示開車時沒看到狗，辯稱如果有看到就不會開過去，不是故意要撞牠等語。

不過法官勘查王男的行車紀錄器，當時小狗站在巷道中間，離王男的車輛還有3戶民宅的距離，王男邊開車邊和副駕駛座的吳男討論「要去撞過去喔」，吳男回覆「嗯，輾過」，接著就傳出撞擊聲，而王男卻繼續前行，直到行駛到自家門前才停車。

此時飼主目擊愛犬遭輾，喊道「撞到狗了，喂」，王男回嗆「不然你不會去檢舉，看是我不對還是你不對，狗給它放在那裡」。

法官認為，王男看到小狗時，還有3秒反應時間，卻和朋友討論後，決定輾過小狗，認定他故意撞死小狗，且犯後否認犯行，態度惡劣，審酌他退休、經濟狀況不佳等情，依違反動物保護法規定不得任意宰殺動物罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬，另併科罰金20萬，可易服勞役。可上訴。

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