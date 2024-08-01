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台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

▲巴黎奧運戴資穎。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎情緒潰堤，粉絲心疼不已。（圖／中華奧會提供）

網搜小組／劉維榛報導

台灣羽球在奧運殿堂發光發熱！一名網友驚呼，出戰羽球的4位猛將歲數都差不多，能培養出如此頂尖選手，「20年前的台灣羽球做對了什麼事嗎？」文章引發網友點出關鍵，「最應該感謝贊助商合庫跟土銀，很願意投資讓選手無後顧之憂」，當然還有選手們認真去爭取榮耀。

一名女網友在《Threads》表示，這次台灣羽球出戰巴黎奧運，發現球員年齡相當，周天成34歲、戴資穎30歲、「麟洋配」王齊麟29歲、李洋28歲，身為一日球迷的她感到好奇，「20年前的台灣羽球做對了什麼事嗎？」

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文章曝光後，引來網友大讚，「周天成真的很猛34歲還能打到現在，超強」、「小戴30歲根本看不出來」、「周天成、李洋，都是基隆高中畢業的（偷沾光一下）」、「都有支持他的爸爸跟家人，從小耳濡目染下養成的，家教勝過一切」。

也有網友曝關鍵，「台灣羽協還真沒做什麼，最應該感謝贊助商合庫跟土銀，很願意投資讓選手無後顧之憂，才有機會去交流學習更厲害的技術及技巧」、「合庫和土銀在默默做著栽培的工作」、「看到很多人講土銀合庫，看來真的要謝謝金主們」、「合庫、土銀養出來的，謝謝這些願意栽培選手的企業」。

▲▼羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，從「死亡Ｄ組」突圍晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「麟洋配」從「死亡Ｄ組」突圍晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

有網友也喊話，「時代不一樣，大環境也不一樣，裝備、訓練模式也都不一樣，但唯獨一件事是一樣的，就是台灣的運動員都很努力，很認真的去爭取榮譽」、「這些選手未來退役都是新生代選手的最強教練跟後盾」。

球后戴資穎0：2輸給好友依瑟儂，止步於女單8強，賽後兩人擁抱掉淚，也宣告著她完成生涯最後一場奧運，而網紅周筠一家6口特別飛到巴黎看奧運比賽，親眼觀看戴資穎的比賽，對於沒能晉級，她也喊話「我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代。」

戴資穎也在IG感謝粉絲們的關注，她說道「淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果我自己預料中的事」、「看來超人有來，只是我沒能撐過去。謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待。」

儘管與巴黎奧運獎牌無緣，網友們早已認證戴資穎是永遠的冠軍，底下網友吶喊，「小戴是傳奇、永遠都會在大家心中。謝謝妳的貢獻、風範、努力不懈。不會忘記妳的」、「妳是我心目中的羽球台灣之光」、「永遠的第一名」、「小戴，超人就是妳 」、「盡了力就好了！妳是我們心中永遠的傳奇」。

▼周天成暖心鼓勵戴資穎，「我希望她不要氣餒，要繼續加油」。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運周天成。（圖／中華奧會提供）

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