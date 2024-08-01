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最後一圈落後14秒！　華裔英國三鐵選手「靠1句話」逆轉奪金

▲▼巴黎奧運男子鐵人三項，華裔英籍選手余力生（Alex Yee）奪金，紐西蘭選手懷爾德（Hayden Wilde）奪銀，法國選手白吉爾（Léo Bergère）奪銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲余力生（Alex Yee）在鐵人三項比賽中「逆轉」奪金。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運男子鐵人三項7月31日登場，華裔英籍選手余力生（Alex Yee）原本落後14秒，眼看就要錯失金牌，卻聽見前輩在場邊吼出的一句話，再度燃起鬥志，最終成功「逆轉」局面，奪下金牌。

《衛報》報導，26歲的余力生具有一半華人血統，他跑到最後一圈時，依然落後紐西蘭選手懷爾德（Hayden Wilde）14秒，卻突然聽見鐵人三項前輩、雙金得主布朗利（Alistair Brownlee）在場邊大喊，「任何事情都有可能發生，夥伴！」

▲▼巴黎奧運男子鐵人三項，華裔英籍選手余力生（Alex Yee）奪金，紐西蘭選手懷爾德（Hayden Wilde）奪銀。（圖／達志影像／美聯社）

▲余力生跟銀牌得主、好友懷爾德賽後聊天。（圖／達志影像／美聯社）

余力生回憶，「這絕對是一個充滿信念的時刻。我想要給自己最後一次機會」，於是他拚盡最後力氣，在比賽只剩下400公尺時，卯足力氣往前衝刺，最後成功超越懷爾德6秒，以1小時43分33秒的成績摘下金牌，「我當時的處境很糟，我經歷了很糟糕的一段時期，但我沒有放棄。」

鐵人三項的內容依序為游泳1.5公里、騎自行車40公里、跑步10公里。而在7月31日的比賽中，余力生「逆轉」摘金，懷爾德以1小時43分39秒成績奪銀，法國選手白吉爾（Léo Bergère）則以1小時43分43秒成績獲得銅牌。

▲▼巴黎奧運男子鐵人三項，華裔英籍選手余力生（Alex Yee）奪金，紐西蘭選手懷爾德（Hayden Wilde）奪銀，法國選手白吉爾（Léo Bergère）奪銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運男子鐵人三項，前三名得主開心合照。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，余力生與懷爾德不但曾是室友，也是長年互相扶持的好朋友，2人賽後興奮地討論剛才歷經的痛苦與波折。懷爾德坦言，當時不知道自己快要被追上，「聲音太大了，整個過程裡，我什麼都聽不見」，而且一心只想要趕快撐到終點。

對於奧運輸給好友，懷爾德也非常有風度地說，「我們打了一場我們都值得的仗。這一切都是我們夢想的。我們可能是對手，但也是真正的好朋友。我想這就是奧運的精神吧。」

▲▼巴黎奧運男子鐵人三項，華裔英籍選手余力生（Alex Yee）奪金，與父母合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲余力生與父母合影。（圖／達志影像／美聯社）

 

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