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黃偉哲陪同彭啓明視察台南災後復原　慰勉清潔隊員守護城市容貌

▲環境部長彭啓明1日率各相關部會人員南下新營視察關心災後復原狀況，感謝慰問清潔隊員這期間的辛勞，市長黃偉哲全程陪同，與隊員們進行互動交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲環境部長彭啓明1日率各相關部會人員南下新營視察關心災後復原狀況，感謝慰問清潔隊員這期間的辛勞，市長黃偉哲全程陪同，與隊員們進行互動交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風襲台為台南地區帶來致災降雨影響，造成台南多個行政區傳出淹水災情，市長黃偉哲責成市府相關單位即時進行救災搶險，並於災後加速進行環境恢復作業。

環境部長彭啓明1日率各相關部會人員南下新營視察關心災後復原狀況，感謝慰問清潔隊員這期間的辛勞。市長黃偉哲全程陪同，與隊員們共同享用新營名產豆菜麵與包子，進行互動交流。黃偉哲表示，期盼在中央與地方攜手協力下，城市容貌能夠儘早恢復往昔態樣。立法委員陳亭妃、賴惠員也到場關心。

▲環境部長彭啓明1日率各相關部會人員南下新營視察關心災後復原狀況，感謝慰問清潔隊員這期間的辛勞，市長黃偉哲全程陪同，與隊員們進行互動交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，在風災過境後部分清潔隊同樣遭受嚴重災損影響，除清潔隊所在地淹水，許多機具車輛與設備也都受損，但同仁們仍堅守崗位，為守護轄區內居民安危，在災後第一時間迅速投入復原工作，全力展開街道清理、消毒作業及登革熱孳生源清除，盡責盡職的精神相當值得肯定。此外，台南在環境保護上的用心，從環保局清潔隊親自改造的消毒車便可看見端倪，經改造後的消毒車，不僅可執行一般環境的清潔打掃功能，更可協助防疫使用，他也對於清潔隊人員的創意及用心深感讚許。

市長黃偉哲進一步表示，感謝環境部持續支持台南清潔隊作業條件改善需求，提升環境清潔與登革熱防治工作效益，期盼中央與地方一起齊心努力合作，為人民營造更優質且宜居的家園。他也指示環保局把需要設備事項列出，俾使中央地方共同協助資源分配，並指出若情況急需的話，市府將先行運用第二預備金，全力支援清潔隊相關運作事宜。

▲環境部長彭啓明1日率各相關部會人員南下新營視察關心災後復原狀況，感謝慰問清潔隊員這期間的辛勞，市長黃偉哲全程陪同，與隊員們進行互動交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環境部長彭啓明表示，相當感謝且佩服第一線清潔隊員的專業態度，雖然自身受到災損影響，但依然全力投入市容恢復，默默辛苦奉獻的精神令人嘉許。此外，他也肯定南市清潔隊依需求量身打造設計出的消毒車，讚許其加大水箱和車廂型動力機械的運作，不僅能提升工作效率效能，更能充分展現出為民服務的用心，因地制宜的「台南經驗」非常值得其他縣市借鏡，對於台南在環保上的創意計畫及想法，環境部也將全力來支援。

環保局說明，該消毒車是中央環境部經費補助，並由台南清潔隊自行設計，外觀上與一般小貨車相似，但透過加大水箱、車廂型動力機械室的設計，除可提升運用上的效率外，更能保護設備與用具免受風吹日曬雨淋，還可當工具車、路面撿拾警示車等多功能使用，用途相當廣泛且具效益性。今日視察現場也進行消毒車沿街噴灑示範，讓各界實際瞭解消毒車運作方式。

▲環境部長彭啓明1日率各相關部會人員南下新營視察關心災後復原狀況，感謝慰問清潔隊員這期間的辛勞，市長黃偉哲全程陪同，與隊員們進行互動交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府提醒，颱風過後的環境整潔與登革熱防治工作至關重要，必須留意登革熱傳染病散播風險，並呼籲民眾勤於巡查和清理積水容器，落實「巡、倒、清、刷」作業，一起對抗消除孳生源，共同守護保障人民的生命健康。

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