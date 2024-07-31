台北飆破40度將成常態！彭啓明示警：20年將升溫0.5至2度

▲環境部長彭啓明示警，未來台北飆破40度將成常態，而未來20年全球均溫估比現在熱0.5至2度。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北氣象站歷史最高溫為攝氏39.7度。環境部長彭啓明今（31日）指出，依照目前二氧化碳累積速度，未來台北市高溫一定突破40度，未來20年全球均溫將比現在高0.5至2度以上。

但他也坦言，以台灣海島型氣候，要放高溫假是困難，應避免國人不受高溫影響，像是讓勞工與戶外工作者能有比較好的工作環境，並提出「加強城市綠化、提高馬路樹蔭或路蔭、提供空調公共場所」3措施，藉此降低對民眾熱傷害。

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根據今年5月環境部與國科會共同發布《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》指出，若全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天可能長達7個月，高溫超過36度天數將增加75天。環境部與衛福部、勞動部今天攜手召開高溫調適對策研討會，邀請專家學者共同探討因應未來持續高溫環境風險對策。

彭啓明出席會議並接受媒體聯訪時提及，雖然目前台北市最高溫為氣象署台北站的39.7度，但從全球減碳的幅度來看，碳達峰（二氧化碳排放量最高峰）還沒到，估計要到2030年，依照目前二氧化碳累積速度，未來氣溫一定越來越熱，預估未來20年，均溫將比現在高出0.5至2度以上，未來台北市（高溫）一定突破40度，但何時達到還要再觀察。

彭啓明進一步指出，上述39.7度的測站是位於樹蔭下的量測溫度，事實上，國人走在馬路上，感受超過40度早已經是常態，故未來如何避免國人受到高溫衝擊，這是環境部、衛福部、勞動部等3個部會要做的，但同時也是所有部會都要一起努力。

至於是否有可能放高溫假，彭啓明認為，目前是困難的，因為台灣不是大陸型氣候，屬於海島型氣候，有海陸風的循環調節，縱使中午接近40度，到了傍晚就降到31、32度左右，可能幾小時符合標準，如何讓國人、特別是勞工與戶外工作者，能有比較好的工作環境。

另每年7、8月有老農在田邊熱死狀況也蠻多，甚至民眾遇到強烈熱浪，可能引發熱中暑或熱衰竭，進而引發其他疾病，這些都是大家要關心，政府也要提出保障。

面對高溫環境，彭啓明也舉新加坡為例，認為新加坡的綠化程度比我們更好，並提出3點建議，首先是城市綠化要加強，其次是城市馬路上的樹蔭或路蔭要更多，第三則是提供有空調的公共場所，而這些都需要縣市政府與大家一起努力。