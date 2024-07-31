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極端氣候「民眾不能期待絕不淹水」　彭啓明提對策：要不怕水淹

▲▼環境部長彭啓明示警，未來台北飆破40度將成常態，未來20年估計比現在熱0.5至2度。（圖／記者許敏溶攝）

▲彭啓明（中）表示，面對極端氣候，大家觀念要調整，要做到不怕水淹。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風挾帶強風豪雨重創台灣，光農損就超過27億元。環境部長彭啓明今（31日）指出，面對極端氣候，大家觀念要調整，不應抱著一定不會淹水想法，而是要做到不怕水淹，這就是調適，台灣在防災很有經驗，但對「調適」則比較空泛，下周總統府召開的氣候變遷委員會上，將提出「防災、調適、淨零」三項合一才是韌性國土的概念，希望能增加預算，提升政府實際作為。

環境部與衛福部、勞動部今天攜手召開高溫調適對策研討會，邀請專家學者共同探討因應未來持續高溫環境風險對策。環境部長彭啓明出席會議並接受媒體聯訪時提及，凱米颱風總雨量和莫拉克颱風差不多，這次災情雖然嚴重，淹水則退的比較快，面積有稍微小一點，但對災民來說都是一樣。

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面對強颱侵襲等極端氣候，彭啓明認為，大家要調整觀念，不能在心裡抱著一定不會淹水的想法，而是要做到不怕水淹，「這就是調適」。過去台灣對於防災很有經驗，但對於「調適」則是比較空泛一點，比較不了解。

由總統賴清德擔任召集人的總統府「國家氣候變遷對策委員會」，8月8日將在總統府首次召開氣候變遷第一次會議專題報告。彭啓明表示，將報告「氣候變遷對全球還有台灣的影響衝擊評估」，會中也將提出「防災、調適、淨零」三合一才是韌性國土的概念。

彭啓明進一步說明，目前防災有預算，淨零雖然有預算，但是不多，「調適」則沒有特別預算支持，所以下周在總統府舉行會議上，他會提出「防災、調適、淨零」三合一概念，讓大家進行討論，也希望未來能增加預算，提升政府的實際作為。

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