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「猩球崛起」是真的？　最新研究曝：黑猩猩可能「一直都能說話」

。（示意圖／翻攝pixabay）

▲「猩球崛起」是真的？科學家近期指出，古猿可能早在心理和大腦層面具備說話條件。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在過去，科學家始終認為，人類有別於其他靈長類近親的最大區別，就是人類擁有語言能力。不過近日有科學期刊刊載文章，有科學家認為，古猿可能已經在心理和大腦層面具備了說話的條件，而這項發現也為人類語言進化提供了重要線索。

據《每日郵報》報導，在過去科學家認為人類始終有別於其他靈長類猿猴的關鍵技能，是我們的說話能力。然而有一個國際研究小組審視了一些過去的影片片段，認為黑猩猩一直能夠說話，或者至少說，牠們的大腦與聲帶已經準備好了。

近期，有國外科研小組在期刊《科學報告》（Scientific Reports）上發表文章，認為黑猩猩能夠用一些人類的基本文字說話。

這篇文章的主要作者，瑞典皇家理工學院的阿克賽爾‧埃克斯特姆（Axel Ekström）表示，神經科學界一直有一個流傳多年的假設，即黑猩猩之所以無法說話，是因為牠們的大腦皮質阻礙了牠們的語言能力。

埃克斯特姆解釋，在人類的大腦中，負責控制下巴移動的區域，與控制聲帶的區域之間存在著「重疊」，也因此在人類的成長過程中，我們逐漸從牙牙學語學會了成人的語言模式。而科學家推測，由於黑猩猩的大腦缺乏這種「重疊」，因此牠們無法像人類一樣說話。

然而，兩支過去的影片對這種說法造成了衝擊，其中之一是生活在佛羅里達州棕梠港陽光海岸靈長類動物保護園區的黑猩猩「強尼」（Johnny）。在一段2007年的視頻中，這支名叫強尼的黑猩猩似乎在回應一位女士時說了「媽媽」。而強尼曾經棲居的保護區成員也向他們證實，強尼會用非常嘶啞的聲音說「媽媽」。

另一支影片，則是來自於1962年環球影業系列新聞片的一個片段。影片中一隻名叫雷娜塔（Renata）的黑猩猩轉頭看像向牠的飼養員，而飼養員鼓勵牠說了一些聽起來像媽媽的單字。

科學家們將這些被發現的影片片段錄音後，跟被診斷患有帕金森症患者說話的錄音檔剪輯在一起，播放給61名志願者聽寫下他們聽到的字眼，其中絕大多數的受試者都判斷，他們聽到強尼與雷娜塔說的字眼是「媽媽」。

埃克斯特姆博士表示，這份測試的結果表明，要嘛大腦皮質的區域重疊並不重要，要嘛就代表黑猩猩也具備這種重疊的特質。

另外根據一份1947年的紀錄，當代靈長類學家凱瑟琳‧海耶斯‧尼森（Catherine Hayes Nissen）與丈夫基恩‧詹姆士‧海耶斯（Keith James Hayes）收養了一隻名叫維基（Viki）的黑猩猩並將她撫養長大，並且出版了一本名叫《我們家的猿》（The ape in our house）的著作，宣稱 Viki 可以說「媽媽」（mama）、「杯子」（cup）和「向上」（up）等簡單的單字。

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