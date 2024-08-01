奧運鐵人三項選手「完賽瞬間」爆吐！　塞納河水質前1天還沒過關

▲巴黎奧運鐵人三項，一度因為塞納河水質問題而延期。圖為女子組賽事。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運鐵人三項（Triathlete）7月31日登場，但一名加拿大選手衝過終點線不久後，卻開始劇烈嘔吐。由於直到比賽前一天，塞納河水質檢測結果依然「不安全」，因此進一步引發質疑。

根據奧運轉播畫面，29歲的米斯勒查克（Tyler Mislawchuk）以1小時39分41秒成績排名第9，衝過終點線之後，就忍不住彎腰嘔吐。他事後坦言，賽事期間一共嘔吐了10次，「我放手一搏，沒有遺憾，但也嘔吐了10次。」

▲米斯勒查克在巴黎奧運上騎自行車。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，塞納河已經禁止游泳超過1個世紀，當局2015年以來斥資14億歐元（約新台幣490億）治水，為奧運做準備。不過，由於開幕式當天降下暴雨，導致未經處理的污水流入，塞納河水質再度惡化，導致鐵人三項被迫延期。

鐵人三項的內容依序為游泳1.5公里、騎自行車40公里、跑步10公里。除了水質問題之外，當天比賽結束時，巴黎氣溫達到攝氏30度，運動員也可能因為在高溫下劇烈運動，引發身體不適。

英國羅浮堡大學運動生態學博士候選人韋克斯（Jamie Wilks）指出，「高強度競賽與訓練，可能導致免疫系統受到抑制，提了運動員的風險」，因此鐵人三項運動員可能出現「胃腸道症狀、眼睛與皮膚感染及呼吸道問題」。

►►►►►以下畫面可能引發不適，請斟酌觀看◄◄◄◄◄

Manitoba’s Tyler Mislawchuk ???????? truly gave it his all in the men’s triathlon.



Ninth overall.



“I didn’t come here to come top 10 but I gave it everything I had. I went for it, I have no regrets—vomited 10 times.”



: @NickIwanyshyn / @TriMagCan pic.twitter.com/3xuQpixWL4 — Marley Dickinson (@marleydickinson) July 31, 2024