奧運鐵人三項選手「完賽瞬間」爆吐！　塞納河水質前1天還沒過關

▲巴黎奧運鐵人三項,一度因為塞納河水質問題而延期。圖為女子組賽事。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

巴黎奧運鐵人三項(Triathlete)7月31日登場,但一名加拿大選手衝過終點線不久後,卻開始劇烈嘔吐。由於直到比賽前一天,塞納河水質檢測結果依然「不安全」,因此進一步引發質疑。

根據奧運轉播畫面,29歲的米斯勒查克(Tyler Mislawchuk)以1小時39分41秒成績排名第9,衝過終點線之後,就忍不住彎腰嘔吐。他事後坦言,賽事期間一共嘔吐了10次,「我放手一搏,沒有遺憾,但也嘔吐了10次。」

▲米斯勒查克在巴黎奧運上騎自行車。(圖/達志影像/美聯社)



事實上,塞納河已經禁止游泳超過1個世紀,當局2015年以來斥資14億歐元(約新台幣490億)治水,為奧運做準備。不過,由於開幕式當天降下暴雨,導致未經處理的污水流入,塞納河水質再度惡化,導致鐵人三項被迫延期。

鐵人三項的內容依序為游泳1.5公里、騎自行車40公里、跑步10公里。除了水質問題之外,當天比賽結束時,巴黎氣溫達到攝氏30度,運動員也可能因為在高溫下劇烈運動,引發身體不適。

英國羅浮堡大學運動生態學博士候選人韋克斯(Jamie Wilks)指出,「高強度競賽與訓練,可能導致免疫系統受到抑制,提了運動員的風險」,因此鐵人三項運動員可能出現「胃腸道症狀、眼睛與皮膚感染及呼吸道問題」。

►►►►►以下畫面可能引發不適,請斟酌觀看◄◄◄◄◄

Manitoba’s Tyler Mislawchuk ???????? truly gave it his all in the men’s triathlon.



Ninth overall.



“I didn’t come here to come top 10 but I gave it everything I had. I went for it, I have no regrets—vomited 10 times.”



: @NickIwanyshyn / @TriMagCan pic.twitter.com/3xuQpixWL4