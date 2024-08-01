外送員送餐竟被保全「鎖腳」！目擊者怒轟：把人當狗拴

▲外送員被社區保全攔下「鎖腳」控制行動。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

大陸湖北省武漢市一處社區，近日發生一起保全與外送員的衝突事件。一名外送員到某社區送餐時，遭保全人員以防暴鋼叉鎖腳，目擊者對保全的行為感到不齒，出聲喝斥保全，畫面曝光，引發輿論譁然。

綜合陸媒報導，事件發生在7月23日，一名外送員送餐到武漢市一處社區時，遭保全粗暴攔阻，對方更出動防暴鋼叉鎖住外送員左腳踝，限制其人身自由。一名剛好路過的民眾看不下去，憤而質問保全為何如此對待外送員，直言：「這是把人當狗拴，太不尊重人了」。保全則態度強硬地回應「他闖崗啊！」路人則更氣憤地反駁：「他闖崗你也不能這樣對待人」，並建議外送員可以報警處理。

這起衝突事件影片曝光後，引爆網友怒火，砲轟保全太囂張，「這是把人當狗拴，太不尊重人了」、「保全的權力這麼大嗎？」「有點人性吧」。還有人則認為這是「底層互害」。對此，北京一名律師指出，保全人員無權執行公權力，以工具限制外送員行動的行為已侵犯他人的人身自由，恐涉違法。

眼見輿論愈演愈烈，物業方表示，為了保障社區住戶安全，社區出入口皆實施登記制度。由於外送員拒絕配合，且無視保全勸阻，執意闖入，為避免發生衝突，保全才不得已採取措施。雙方已達成和解，暫時平息了這場風波。



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