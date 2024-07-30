新北碧華國中引進社會醫療資源　照顧運動團隊暨教職員工健康

▲新北碧華國中引進社會醫療資源。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市立碧華國中與立博診所建立合作伙伴關係，共同推動碧華國中體育團隊選手與教職員工健康管理與復健醫療協助。雙方在學校簽屬醫療特約機構合作意向協議書，希望透過協議書的簽訂，能為學校運動團隊選手健康身體的照護盡一份心力；同時也提供學校教職員工相關醫療諮詢與協助。

立博診所是一家在復健醫療領域擁有豐富經驗的醫療機構，李偉立副院長表示，基於社區醫療服務的精神，體系內的醫療院所樂於回饋地方醫療支援與服務。包括立博診所、世博診所、板橋國泰醫院復健科、泰安診所、竹北新仁醫院復健科、博淘語言治療所等醫療院所遍布新北、桃園、新竹等地區，其院所的物理治療、復健治療及醫療服務等，都擁有高水準的醫療專業與技術，並且擁有廣泛的影響力。

立博診所醫療體系此次提供碧華國中專業的醫療與復健支持，本次簽訂的服務包含了門診掛號費全額優免，一等親門診掛號費半價，自費耗材與針劑九折優惠，另外不定期提供專業醫學專題演講。校長林建成表示，非常感謝立博診所從兩年前就開始贊助本校輕艇隊的比賽服裝與設備，這次整個醫療體系更是提供了全面且專業的醫療資源給所有的運動團隊。期望透過這次的合作，讓學生運動員能夠在安全、健康的環境照護下，追求更優異的運動表現。

未來也期待能以講座、工作坊等方式，推廣預防性的運動傷害知識，向體育團隊的選手傳授正確訓練及休息時間配置，以減少傷病發生。另外，協助運動員針對不同需求與傷病狀況分析與檢查，提供全面的醫療評估與制定個別化的復健計畫，協助體育團隊選手快速恢復健康，重返訓練及比賽場所。