侯友宜下週一晚邀新北12＋1立委　4市長熱門參選人可望齊聚

▲侯友宜。（圖／新北市農業局提供）



記者崔至雲、袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前爆料，新北市長侯友宜8月5日邀請有關新北市的立委齊聚，討論市政議題。據了解，侯是要分享「市政進度及規劃簡報」，不分藍、綠立委均有邀請，另外也包含民眾黨立委黃國昌，多數立委皆允諾出席，僅少數立委因公無法參加。值得注意的是，這次出席的立委也包含選新北市長的可能人選，如綠委蘇巧慧、黃國昌、洪孟楷，甚至副市長劉和然也會出席餐會，讓該場餐會格外引人關注。

在民眾黨內被安排「責任區」為新北市、宜蘭縣的民眾黨立委黃國昌，過往都會在每週一開YouTube直播與網友互動，而黃國昌日前於直播中爆料，因8月5日侯友宜邀請有關新北市的立委齊聚，自己確定出席，所以得延遲直播時間至8月6日。

據了解，市府方面從7月初就開始陸續邀約，新北市現任12名區域立委及曾在新北市擔任過區域立委的黃國昌都有邀請，包括洪孟楷、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、葉元之、張智倫、林德福、吳琪銘、羅明才、廖先翔、黃國昌，多數立委皆允諾出席。

根據市府發出的邀請函內容提及，「XX委員：侯友宜市長邀請您，8/5（週一），在新北市政府（板橋區中山路一段161號），聽取新北市府「市政進度及規劃簡報」（備有便餐），期待您的參與和指導。謝謝」。

知情人士透露，本次餐敘依循慣例，相當單純，四年前市府也邀請過一次，新北市府希望可以藉由立委的力量，一同向中央爭取更多經費挹注新北建設，讓新北市更加繁榮與舒適。



據悉，侯友宜4年前也曾宴請過當時剛當選的新北市不分藍綠的12名立委，包含江永昌、吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、林德福、洪孟楷、張宏陸、賴品妤、羅明才、羅致政及蘇巧慧，連新北市議會蔣根煌議長及副議長陳鴻源也一同參加。