新北15歲女高中生參加夏令營「玩漂漂河溺斃」　校方回應了

▲▼尖石鄉錦屏溪夏令營意外 15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、戴上容／連線報導

新竹縣尖石鄉於錦屏溪附近的武林帖教育訓練營31日下午發生溺水意外，一名15歲女高中生在活動期間溺水，送醫搶救後不治。警方訊後，將依業務過失致死罪嫌將2名教練移送新竹地檢署。由於死者就讀新北某高中，溺斃消息傳出後，校方、新北教育局晚間8時許召開緊急會議，將全力協助家屬後續事宜。

據悉，發生的營隊是一間位於尖石錦那羅鄉，名稱是「武林帖」的訓練營，其專辦冬、夏令營、戶外溯溪漆彈，今年暑假7月開始，訓練營隊分別招募了5梯、為期5天4夜的戶外營隊，每梯報名費為12000元。

這次發生意外的梯次參與人數為15人、帶團教練2名，這15人皆是新北某私立高中的女學生，幾名好友相約一起報團參加活動。若按官網公開行程，今天為第五梯夏令營的第3天，全天行程分別為上午漆彈運動、下午蝦籠製作、以及晚間的歡樂唱跳，但該梯團員今日下午進行的活動為漂漂河，與公開課表並不相同，不確定是否為客製化課程。

漂漂河活動為學員穿著救身衣，利用溪水高低落差讓學員從上游往下漂，不料期間女學生被發現卡在石縫中載浮載沉，隨團教練看到後也趕快過去將她救起並施作CPR。

稍早《ETtoday東森新媒體》致電武林帖詢問，但對方僅表示「還在急救」後隨即掛斷電話。目前全案交由橫山分局偵辦，訊後將依業務過失致死罪嫌，將2名教練移送新竹地檢署偵辦。

女高中生就讀的新北私立高中校長表示，事發突然，學校晚間8點多接獲通知後，立即召開緊急會議，由於家屬正在醫院處理事宜，後續校方將詢問家長需求，盡全力協助家屬。新北教育局也指出，將要求校方啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。