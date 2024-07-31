　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北15歲女高中生參加夏令營「玩漂漂河溺斃」　校方回應了

▲▼尖石鄉錦屏溪夏令營意外　15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼尖石鄉錦屏溪夏令營意外　15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、戴上容／連線報導

新竹縣尖石鄉於錦屏溪附近的武林帖教育訓練營31日下午發生溺水意外，一名15歲女高中生在活動期間溺水，送醫搶救後不治。警方訊後，將依業務過失致死罪嫌將2名教練移送新竹地檢署。由於死者就讀新北某高中，溺斃消息傳出後，校方、新北教育局晚間8時許召開緊急會議，將全力協助家屬後續事宜。

據悉，發生的營隊是一間位於尖石錦那羅鄉，名稱是「武林帖」的訓練營，其專辦冬、夏令營、戶外溯溪漆彈，今年暑假7月開始，訓練營隊分別招募了5梯、為期5天4夜的戶外營隊，每梯報名費為12000元。

這次發生意外的梯次參與人數為15人、帶團教練2名，這15人皆是新北某私立高中的女學生，幾名好友相約一起報團參加活動。若按官網公開行程，今天為第五梯夏令營的第3天，全天行程分別為上午漆彈運動、下午蝦籠製作、以及晚間的歡樂唱跳，但該梯團員今日下午進行的活動為漂漂河，與公開課表並不相同，不確定是否為客製化課程。

漂漂河活動為學員穿著救身衣，利用溪水高低落差讓學員從上游往下漂，不料期間女學生被發現卡在石縫中載浮載沉，隨團教練看到後也趕快過去將她救起並施作CPR。

稍早《ETtoday東森新媒體》致電武林帖詢問，但對方僅表示「還在急救」後隨即掛斷電話。目前全案交由橫山分局偵辦，訊後將依業務過失致死罪嫌，將2名教練移送新竹地檢署偵辦。

女高中生就讀的新北私立高中校長表示，事發突然，學校晚間8點多接獲通知後，立即召開緊急會議，由於家屬正在醫院處理事宜，後續校方將詢問家長需求，盡全力協助家屬。新北教育局也指出，將要求校方啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。

▲▼尖石鄉錦屏溪夏令營意外　15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著
快訊／戴資穎爆哭：我做不到大家的期待
快訊／鄭怡靜連過3關！桌球女單叩關8強
再見傳奇！戴資穎竟從不研究對手　名球評克媽解析她8個天才特質
天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之
戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了
當烏鴉不是說說！王世堅中執會開砲30分鐘「連8問」　賴清德親
快訊／「躺著打」照樣贏中國　王齊麟：這招有跟李洋學
戴資穎拚到流血0比2不敵好友依瑟儂　巴黎最後一舞無緣8強
JK羅琳質疑台灣拳后林郁婷性別　體育署長力挺：已遞報告給國際
快訊／撂倒中國分組第1　王齊麟、李洋發聲了
快訊／美股三大指數開盤「晶片股普漲」輝達漲8.8%、台積電漲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國史館總統府文物傳火警　警消確認消防設備誤動

新北15歲女高中生參加夏令營「玩漂漂河溺斃」　校方回應了

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜纏綿「深入交流」　完事拍裸照留念

快訊／新竹夏令營15歲女學生溺水亡　玩漂漂河慘卡石縫斷氣

女神級Coser偷吃男歌手！他完事嗆綠帽夫：你老婆開房我都沒睡她

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

2年告5人！夏克立傳訊息「抱睡」女傭　他怒提告：帳號被盜

高雄15調查官涉詐取工作費！檢發動約談列被告　調查局證實回應了

挺黃嘉千罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告　出庭前又PO文猛虧

快訊／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

閔庚勳娶「《認哥》前製作人」　錄影看場外：妳進來一下..全場吃瓜

快訊／國史館總統府文物傳火警　警消確認消防設備誤動

新北15歲女高中生參加夏令營「玩漂漂河溺斃」　校方回應了

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜纏綿「深入交流」　完事拍裸照留念

快訊／新竹夏令營15歲女學生溺水亡　玩漂漂河慘卡石縫斷氣

女神級Coser偷吃男歌手！他完事嗆綠帽夫：你老婆開房我都沒睡她

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

2年告5人！夏克立傳訊息「抱睡」女傭　他怒提告：帳號被盜

高雄15調查官涉詐取工作費！檢發動約談列被告　調查局證實回應了

挺黃嘉千罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告　出庭前又PO文猛虧

快訊／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

陸翻船案「無關兩岸協商談判」　國台辦駁斥陸委會：盡快查明真相

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

戴資穎東奧不敵陳雨菲留最大遺憾　兩人卻有超越勝負「超暖友誼」

快訊／鄭怡靜連過3關！桌球女單叩關8強

再見傳奇！戴資穎竟從不研究對手　名球評克媽解析她8個天才特質

「蘇花安」部落諮商投票　秀林鄉克尼布部落193：1壓倒性通過

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

新人女團才剛出道　劉香慈、韓團成員都來站台！

柯文哲化身足球員切磋球技　盼公私協力發展足球「提升體育環境」

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

社會熱門新聞

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

即／台鐵死傷事故！騎士闖平交道遭區間快車撞上慘死

即／史上第一次！高雄15名調查官被搜索偵辦

獨／神鬼女銀行員長相曝！淚訴盜客戶430萬原因

民眾黨發言人「碧潭落水」　民眾目擊：自己走進水裡

獨／兒涉吸金2千萬代操　警父竟幫查個資同遭搜索　

即／高雄「米奇屋」火警　女屋主搶救不治

即／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危

獨／凱米狂襲竟帶隊餐敘　八德分局長比讚被罵爆

比創意私房更淫劣　首席偷拍狼隱身知名燒烤店

勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」

更多熱門

相關新聞

假日無腦去巨城　他嘆：毀了新竹發展！

假日無腦去巨城　他嘆：毀了新竹發展！

「Big City遠東巨城購物中心」受到許多新竹人歡迎，開幕至今超過破億人次造訪，每年營業額屢創新高，是許多人假日逛街好去處，不過有網友表示，自從巨城出現後，新竹人的生活圈就只剩下巨城，認為巨城毀了新竹發展，貼文曝光，有網友列出新竹好玩的地方。

侯友宜下週一晚邀新北12＋1立委　4市長熱門參選人可望齊聚

侯友宜下週一晚邀新北12＋1立委　4市長熱門參選人可望齊聚

新竹縣政府「新竹AIoT加速器」攜手瑞穗銀行

新竹縣政府「新竹AIoT加速器」攜手瑞穗銀行

想氣死前男友！她揪「3P床戰」拍肉片　完事告性侵G了

想氣死前男友！她揪「3P床戰」拍肉片　完事告性侵G了

碧華國中引進社會醫療資源　照顧運動團隊暨教職員工

碧華國中引進社會醫療資源　照顧運動團隊暨教職員工

關鍵字：

新竹新北私立高中漂漂河

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

麟洋配4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面