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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盤點公有地227處、改建老舊廳舍　內政部：預計興建9萬戶社宅

▲▼東明社宅。（圖／記者黃靖惠攝）

▲東明社宅。（示意圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

審計部日前發布2023年中央政府總決算審核報告，當中指出租金補貼溢領嚴重。對此，內政部國土管理署31日說明，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，溢領案件僅占核定案件整體比例千分之三，目前皆已積極依法追回並加強檢核機制。社宅興建用地部分，也已獲行政院協助，盤點公有地227處或結合改建老舊宿舍、廳舍，預計可興建9萬戶。

國土署表示，2022年起開辦 300 億元擴大租金補貼，截止今年7月底止已核定近59萬戶，發生租金補貼溢領案件僅占核定案件整體比例千分之三，主要原因是申請人資格由於繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等狀況造成資格變動所致，經調取資料確認比對，皆已通知申請人繳回溢領款項。

偽造文書簽訂不實租約詐領補貼案件部分，目前也移送司法及警察機關調查辦理為22案，其中2案經法院判決確定。為了有效降低溢領比率，國土署於2023年透過中央、地方2階段審查機制，強化人員教育訓練及抽查，落實檢核機制。

國土署指出，社會住宅興建用地已獲得行政院協助，向各部會盤點國公有土地227處或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，以多元方式取得，預計可興建9萬戶；同時以生活圈概念統籌規劃，整合產業發展、長期照顧、社會福利資源，建置全齡服務的社宅園區。社宅租金分級方面，也持續與地方政府、民間團體進行意見溝通。

針對審計部指出林口選手村社宅空置234戶未能使用，國土署說明規劃之初即已與非營利組織進行合作、並非閒置，預計運用相關空間融合店鋪、青年創業、社會福利等機能，發揮社宅多元支持功能。

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關鍵字：

內政部國土署社宅租金補貼

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