住宅補貼8／1起受理申請　國土署：搭配新青安房貸最高可達1250萬

▲國土署表示，住宅補貼8月起受理申請，搭配新青安房貸最高可達1250萬。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部國土管理署31日宣布，2024年度住宅補貼受理申請期間為8月1日上午9點至8月30日下午5點止，受理申請項目包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，由戶籍所在地之直轄市、縣(市)政府受理申請及審查。國土署說，前述兩種補貼可搭配財政部辦理的青年安心成家貸款，若符合資格的話，住宅補貼搭配青安貸款的優惠房貸最高可達1250萬元。

國土署表示，申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。

舉例來說，戶籍設在台北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於164萬元、每人每月平均所得需低於6萬8772元、家庭動產限額需低於715萬元且家庭不動產限額需低於940萬元，即符合申請資格。

此外，內政部不動產資訊平台113年度住宅補貼專區「您適合哪種住宅補貼呢？請由此進」，提供「住宅補貼資格檢視」，有意願申請的民眾可先透過此網站，事先檢視有無符合自購或修繕住宅貸款利息補貼的申請資格。

國土署表示，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求的申請者，會額外評點加分或享有較低的優惠利率（第一類優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%、第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%），請具資格條件民眾務必檢附相關證明文件，以享有第一類優惠利率。

國土署指出，「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」可搭配財政部辦理的青年安心成家貸款（最高貸款額度為1000萬元）。若符合「自購住宅貸款利息補貼」資格者，台北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。以購屋地點在台北市為例，住宅補貼搭配青安貸款的優惠房貸最高可達1,250萬元。此外，「自購住宅貸款戶」無論新舊貸款戶，享有貸款利率多1碼的補貼，期限至115年7月底止。