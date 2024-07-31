港式點心熱量圖鑑曝！營養師點名「最油前3名」：血糖4小時內狂飆



▲深受不少台灣民眾喜愛的港點，因小巧精緻容易讓人一口接一口吃不停，不過營養師提醒，由於港式餃類點心油脂含量較高，仍要注意適量攝取。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

精緻美觀、風味多樣的港式點心，深受不少台灣民眾喜愛，不過就有營養師提醒，有3款「港式餃類點心」油脂含量相對較高，容易導致血糖持續飆高，提醒民眾不要貪嘴多吃。

港式飲茶一直受到台灣消費者歡迎，其中港點因小巧精緻容易讓人上癮，一口接一口吃個不停，小心不知不覺就熱量爆表，營養師楊斯涵在臉書發文分享，雖然港式餃類點心大多都採蒸煮方式，相比油炸的菠蘿油、西多式類熱量來得低，但由於餃類食物油脂含量較高，仍要注意適量攝取。



▲營養師分享8款港式點心熱量圖鑑，最油前3名分別為每顆珍珠丸87大卡、小籠包76大卡、魚翅餃60大卡。（圖／擷取自Facebook／楊斯涵營養師的美味生活）

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楊斯涵分享8款港式點心熱量圖鑑，最油前3名分別為每顆珍珠丸87大卡、小籠包76大卡、魚翅餃60大卡，其餘熱量由高到低依序排名為，干貝蝦餃55大卡、蝦仁燒賣54大卡、腸粉50大卡、菠菜蝦餃45大卡及蝦餃46大卡。

楊斯涵提及，糖尿病患者若想食用港點不能只看熱量，而是應注意攝取的碳水化合物量（醣量），1份醣相當於15克碳水，約為4分之1碗飯，了解自己一餐能吃幾份醣量後，就能加以換算，「一餐可以吃兩份醣=30克碳水，以蝦餃或小籠包而言，大約6粒。」

不過楊斯涵也提醒，小籠包的油脂總量是蝦餃的2.5倍，而高油脂食物會讓血糖在3、4小時內持續升高，因此糖尿病患者除了須注意攝取的總醣量外，也要留意食物的油脂含量。

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