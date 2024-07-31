八德新興路1天2車禍奪2命　騎士突撞路邊聯結車...離奇畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區新興路今（31）日上午發生2起機車事故，造成2名騎士傷重不治意外，八德警方指出，第一起事故是宋姓女騎士在路上欲迴轉，不慎與直行機車碰撞，再造成另2輛機車摔車，其中宋女送醫急救仍傷重不治，另2名女騎士則四肢擦挫傷。另一起事故則是黃姓男子騎車行經新興路時，不明原因自撞路旁聯結車，當場倒地昏迷，送醫急救後傷重不治，2起死亡事故肇事原因仍由警方調查釐清中。

八德警方指出，今天上午7時48分許，54歲的宋姓女子騎乘機車行經八德區新興路1081號前欲迴轉往八德方向行駛時，不慎與對向直行36歲涂姓女子機車碰撞，後方29歲何姓女子騎乘機車因閃避不及再撞上前方機車，還波及路邊停放之另一輛機車，現場造成涂女、何女四肢擦挫傷勢，其中宋女當場倒地昏迷，送醫急救後仍傷重不治，警方為三名女騎士進行酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市八德區新興路上午發生死亡車故，騎士迴轉時與直行機車碰撞，造成一死兩傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第二起事故則發生在上午8時53分，34歲黃姓男子騎乘機車行經新興路時，不明原因自撞停放路旁的聯結車，黃男當場倒地，一輛剛好經過的自小客驚險閃過，黃倒地後昏迷不醒，經送醫急救後仍因傷重不治死亡，黃姓男子經醫護人員抽血檢測，其酒測值為零。

八德警方表示，2起死亡車禍肇事原因仍待調查釐清，警方呼籲，駕駛或騎乘汽機車上路，務必注意車前動態，如欲迴轉或轉彎，一定要注意前後方車輛動態，確認無安全之虞再繼續行駛，以維護道路交通安全。

▲桃園市八德區新興路1325號前，黃姓男子騎機車不知何故撞上路旁停放之聯結車，送醫急救仍傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）