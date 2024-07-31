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社會 社會焦點 保障人權

紅牌重機上國1　龜山爬坡路段撞護欄挫傷！最高罰4萬2+吊牌6月

記者沈繼昌／桃園報導

一輛紅牌重機機車今（31）日上午行駛在國道一號南下路段，其中在桃市龜山43K處爬坡路段時不慎自撞內側護欄受傷，國道一隊巡邏車攔查後，派遣救護車到場協助；經查是梁姓騎士自圓山交流道進入國道南下，其酒測值為零，員警發現其左手、左腳有擦挫傷但並未就醫，警方將依規定製單舉發處最高3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

▲一名紅牌重機騎士今天上午在國道一號南下龜山爬坡路段，過程都被網友行車紀錄器拍攝。（圖／翻攝自臉書《重機車友／各區路況天氣、資訊分享中心》）

▲一名紅牌重機騎士騎上國道，過程都被網友行車紀錄器拍攝。（圖／翻攝自臉書《重機車友／各區路況天氣、資訊分享中心》）

▲一名紅牌重機騎士今天上午在國道一號南下龜山爬坡路段，國一警方到場攔查。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國一警方到場攔查。（圖／翻攝自國道即時路況）

臉書《重機車友／各區路況天氣、資訊分享中心》今天上午有網友上傳一段影片，紅牌重機騎士在國一南下43K處自撞內側護欄，引發網友議論；有網友說至少不要佔用內側車道、至少別龜在內線。

國道一隊指出，今天上午8時許接獲通報，一輛大型重型機車行駛在國道一號南下重慶路段，立即通知交控中心監看CCTV，派遣巡邏車攔截，機車在國道一號南下43K內側車道擦撞內側護欄後自摔，大隊通知119派救護車，警消到場後，55歲梁姓騎士經檢傷左手、左腳部多處擦挫傷，沒有生命危險，輕傷未就醫。

▲一名紅牌重機騎士今天上午在國道一號南下龜山爬坡路段不慎自撞內側護欄受傷，國道一隊巡邏車立即攔查。（圖／國道一隊提供）

▲重機騎士不慎自撞內側護欄受傷，國道一隊巡邏車立即攔查。（圖／國道一隊提供）

國道一隊表示，經查梁姓男子騎乘大型重機由國道一圓山交流道南下進入國道，一路往南行駛至林口、龜山路段，沿途在內側與中線車道任意變換車道，最後於國道一號南下43公里內側車道擦撞護欄後自摔，其酒測值為零。

國道一隊強調，梁姓騎士已違反道路交通管理處罰條例將處新台幣6000元以上，3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月；另騎乘汽缸排氣量550CC以上之大型重機行駛未經公告允許之路段，已違反道路交通管理處罰條例，處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，將依法製單舉發。

國道一隊呼籲，大型重機車友們，在主管機關尚未公布開放國道前，請遵守法令，勿違規上高速公路；另請用路人發現重型機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968APP警政報案」，直接向該路段公路警察大隊報案，警方將派遣警力攔查，以確保國道行車秩序與安全。

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