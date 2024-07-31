紅牌重機上國1　龜山爬坡路段撞護欄挫傷！最高罰4萬2+吊牌6月

記者沈繼昌／桃園報導

一輛紅牌重機機車今（31）日上午行駛在國道一號南下路段，其中在桃市龜山43K處爬坡路段時不慎自撞內側護欄受傷，國道一隊巡邏車攔查後，派遣救護車到場協助；經查是梁姓騎士自圓山交流道進入國道南下，其酒測值為零，員警發現其左手、左腳有擦挫傷但並未就醫，警方將依規定製單舉發處最高3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

▲一名紅牌重機騎士騎上國道，過程都被網友行車紀錄器拍攝。（圖／翻攝自臉書《重機車友／各區路況天氣、資訊分享中心》）

▲國一警方到場攔查。（圖／翻攝自國道即時路況）

臉書《重機車友／各區路況天氣、資訊分享中心》今天上午有網友上傳一段影片，紅牌重機騎士在國一南下43K處自撞內側護欄，引發網友議論；有網友說至少不要佔用內側車道、至少別龜在內線。

國道一隊指出，今天上午8時許接獲通報，一輛大型重型機車行駛在國道一號南下重慶路段，立即通知交控中心監看CCTV，派遣巡邏車攔截，機車在國道一號南下43K內側車道擦撞內側護欄後自摔，大隊通知119派救護車，警消到場後，55歲梁姓騎士經檢傷左手、左腳部多處擦挫傷，沒有生命危險，輕傷未就醫。

▲重機騎士不慎自撞內側護欄受傷，國道一隊巡邏車立即攔查。（圖／國道一隊提供）

國道一隊表示，經查梁姓男子騎乘大型重機由國道一圓山交流道南下進入國道，一路往南行駛至林口、龜山路段，沿途在內側與中線車道任意變換車道，最後於國道一號南下43公里內側車道擦撞護欄後自摔，其酒測值為零。

國道一隊強調，梁姓騎士已違反道路交通管理處罰條例將處新台幣6000元以上，3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月；另騎乘汽缸排氣量550CC以上之大型重機行駛未經公告允許之路段，已違反道路交通管理處罰條例，處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，將依法製單舉發。

國道一隊呼籲，大型重機車友們，在主管機關尚未公布開放國道前，請遵守法令，勿違規上高速公路；另請用路人發現重型機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968APP警政報案」，直接向該路段公路警察大隊報案，警方將派遣警力攔查，以確保國道行車秩序與安全。