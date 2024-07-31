自爆捐精誕逾100子女！　Telegram創辦人擬公布DNA開放認親

▲ 39歲的Telegram 創辦人兼執行長杜洛夫最近向粉絲透露，他有「100 多個親生孩子」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球知名加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）未婚，不過39歲的他最近透露，他有「100多個親生孩子」。據杜洛夫表示，「我剛剛被告知，我有100多個親生孩子。對於一個從未結婚、喜歡獨居的男人來說，這怎麼可能呢」！他同時表示要開放DNA，讓這些孩子們找到彼此的「兄弟姊妹」。

杜洛夫在Telegram上表示，大約 15 年前，一位朋友向他提出了「奇怪的要求」，這位友人和妻子由於無法生育，因此希望他可以幫個忙「借精生子」，據表示，當下「我笑得前仰後合，但下一秒意識到對方是認真的」。

杜洛夫稱，後來他和友人到了醫療機構後，機構負責人告訴他「優質的精子」相當缺少、供不應求，在對方的說服之下，「捐更多精子來幫助更多不孕的夫婦是公民義務」，因此他成了一位匿名捐精者。

據杜洛夫宣稱，過去的捐贈活動已經幫助12 個國家、至少一百多對夫婦生下了孩子。而且，就在他停止捐精多年後，他相信仍有試管嬰兒診所保留著他的冷凍精子，並可提供給不孕的家庭使用。

這位企業家表示，目前計劃公開他的DNA，以便他的「孩子們」可以找到彼此，另外，他也談到健康精子的重要性，並為自己捐精的職責感到自豪，還希望激勵更多男性這樣做，以便讓更多不孕家庭實現生子的願望。

對於這位富豪的發文，網友則持不同看法，「科技公司CEO們現在新的嗜好似乎是他們的後代數量——但他們從來不愛他們，也不參與他們的生活」，另外，還有網友表示，這篇貼文讓人聯想到鼓吹多生孩子的馬斯克。據了解，馬斯克的孩子宣稱「都是自己養」，一直以來也大力鼓吹要多生孩子，稱若孩子生不夠多，人類文明會崩潰。

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