恐害亂倫！澳洲下令銷毀「數千份捐贈精子」　竟是診所搞混了

▲澳洲生育診所出現重大缺失。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

澳洲昆士蘭州公衛當局下令銷毀數千份冷凍精子，因為調查報告顯示，該州生育診所缺乏監管，導致這些樣本存在被混淆，甚至造成意外亂倫的風險。

BBC與獨立報等報導，昆士蘭州擁有澳洲最大規模的試管嬰兒產業，卻被該州衛生監察辦公室發現存在「重大系統性缺失」及報告程序漏洞。

該單位調查採檢樣本中，高達42%都有中度或高度的混淆風險，其他問題包括混淆捐贈者身份、冷凍精液與冷凍管標籤不明、配子（精子或卵子）失去活力等，甚至無法確定這些療程一共創造多少家庭，或者有多少孩子與其手足來自同一名捐贈者。

▲澳洲越來越多伴侶仰賴捐精或捐卵才能懷上孩子。（示意圖／CFP）



該單位警告，過度重複使用捐贈精子，恐讓透過生育治療出生的個體「意外」與血親發生性關係。混淆樣本更會導致父母與孩子無法得知正確遺傳資訊與醫療紀錄，引發意外亂倫的擔憂。因此，要求州內所有診所處理掉「不符合目前識別標準」的卵子、精子與胚胎。

昆士蘭州議員芬提曼（Shannon Fentiman）接獲逾200件投訴後，要求公衛當局針對此案展開調查。她3日對此結果表示震驚，「我們必須確保我們的法律跟得上技術發展」。另據美聯社提供的女性指控，她的精子捐贈者，在同一間診所就捐精超過200次。

根據澳洲政府數據，該國1/6伴侶在組建家庭時面臨生育困難，越來越多人依靠捐精或捐卵，才能夠懷上孩子。因此，這次大規模銷毀，將對已經短缺的捐贈精子形成不小壓力。

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