攝狼遍全台！Telegram偷拍大群廣告分潤每月百萬　再揭窺淫內幕

▲台灣駭客團體19日16時正式對創意私房論壇發動毀滅性攻擊、刪除網站並置換首頁。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

台中地檢署續追創意私房和橫行Telegram上散播偷拍、性虐少女影片SCP社群和相關衍生的類似偷拍群組，知情者透露台灣嗜看偷拍、未成年色情影音的窺淫民眾遠比想像中多，光是加密群組分享犯罪影片樣本的大群成員就逼近20萬人，成立群組的業者光是Telegram加密通訊軟體的廣告分潤、每月就可進帳約百萬元新台幣。專案小組透露，檢警因「網路犯罪」樣太複雜，檢方管轄權受限，刨根行動某種程度受阻。



之前刑事局偵辦「SCP」頻道一開始版主盜賣創意私房偷拍影片，後來卻鼓勵創作者自拍「要贏過創意私房」，衍生有拍攝者以騙取少女自拍私密處或裸照並威脅「不配合就公布」，威逼少女吃穢物自慰拿異物插下體、要女方拿刀在胸口手腕刻字、刺穿胸部，把影片在社群當商品賣，有群組會員看不下去，截圖向警方檢舉。





▲ 補教班負責人涉嫌偷拍女中學生如廁，遭法官認定無管轄權請回後，19日在新北住處4樓墜落身亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

承辦這類交易兒少犯罪影像警方私下透露，「網路新興犯罪」跟傳統犯罪迥異、不受地區限制；例如：偷拍犯罪者可能在台北上傳影片牟利、購買非法兒少影片的犯嫌遍布全國各地，被害人可能是高雄人，若單一警察機關、地檢署偵處案件，常會發生院檢因管轄權認知差異，造成檢方要羈押案嫌，或施行強制處分時窒礙難行。

警方舉例，也曾有警局報請地檢署指揮掃蕩網路平台散播未成年兒少犯罪影片，但經調閱IP位置後發現上傳者和購買者都不在該管轄範圍，無奈只能移請所轄檢警續追，不但案件調查連貫性受挫，時效也大幅降低。第三地機關更有可能因本位主義考量「這不是我的案件」，草草傳喚結案。

事實上，藝人黃子佼經調查是創意私房VIP會員並購買下載兒少影片引發社會關注後，高檢署曾舉辦兩次專案協調會議，請曾偵辦過創意私房案件的地檢署承辦檢察官進行專案報告，但後來高層未比照打詐、肅毒模式成立全台跨地檢署的專案任務編制，高檢署再不出面統籌，已遭拘提的上百名偷拍兒少非法影片創作者、購買者難道又要縱虎歸山？

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