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比創意私房更淫劣！首席偷拍狼隱身知名燒烤店　專獵少女私密處

▲刑事局偵九大隊宣布破獲專拍兒少的加密群組SCP、OAT逮捕版主、攝影師約談數百名持有兒少影音者。（圖／記者張君豪攝）
▲刑事局破獲專拍兒少的加密群組SCP、OAT逮捕版主、攝影師起獲大批偷拍工具。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局報請台中地檢署指揮掃蕩台版N號房「創意私房」及後續在加密通訊軟體Telegram電報上創建的偷拍兒少影片群組「SCP」及衍生偷拍群「OAT」，專精網路科技犯罪偵查的該局偵九大隊突破電報軟體加密，從今年7月陸續逮捕SCP群組7名幹部，並搜索產製、收藏兒少性愛影片涉案人；OAT偷拍群組則包含偷拍者5人、金流幣商2人、賣家及持有者5人均遭拘提。刑事局統計7月間肅清Telegram兒少偷拍兩群組總計將約談321名涉案人到案。檢警為避免偷拍兒少性影像外流，慎重由專案小組翻拍蒐證封存後，立即命令持有者刪除銷毀。

據了解，SCP群組成立約2年，光是會員入會就得繳納200泰達幣（新台幣6560元），原本是從台版N號房創意私房購買影片後到Telegram群組轉賣牟利，創立者黃男（32歲）就是創意私房元老級會員，他轉賣創意私房論壇影片獲利最少達千萬元新台幣，也逼得創意論壇主持人老馬不得不聘僱「流水號」後製助理抓盜賣影片內鬼，也讓檢警逮到流水號助理後，潛藏在台灣境內的兒少偷拍色狼一一曝光。

▲刑事局偵九大隊宣布破獲專拍兒少的加密群組SCP、OAT逮捕版主、攝影師約談數百名持有兒少影音者。（圖／記者張君豪攝）
▲刑事局破獲專拍兒少的加密群組SCP、OAT，偵九大隊隊長陳炯昭說明案情。（圖／記者張君豪攝）

據悉黃男聘僱廖姓（25歲）、王姓（33歲）專職偷拍女童如廁和裙底風光，令人髮指的是，廖姓攝影師白天在北部某知名燒烤餐廳擔任外場服務生，他利用職務之便，攜帶自己精心改裝的攝影器材藏匿在餐廳廁所及客人用餐的公共空間偷拍未成年少女、女學生如廁及用餐時的裙底畫面，光是警方查扣的涉案兒少性影像就高達13.9TB

刑事局偵九大隊第一波行動先逮捕包含上述版主、幹部、帳房、攝影師共13人，第二波掃蕩全台透過該群組購買、下載相關兒少性影像的持有消費者，總鎖定321名涉案人，陸續拘提搜索並傳喚到案，並依觸犯《刑法》猥褻、性交未成年、散播猥褻影像《兒少性剝削條例》等多項罪名送辦，其中負責偷拍、規劃拍攝犯案計畫的廖姓、王姓攝影師遭台中地檢署檢察官複訊後聲押獲准。


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