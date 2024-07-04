15年來「瘋狂播種」！荷蘭男坐擁550小孩　認：想要有自己的家

▲邁耶認為，Netflix在蓄意抹黑他。（圖／翻攝自YT／Jonathan Jacob Meijer）



記者王佩翊／編譯

Netflix 最新紀錄片《千子之父》揭露了一名荷蘭男子15年來多次捐精，不但超過法定的25次上限，甚至隱瞞自己的捐精史。他曾和全球11間不同的精子銀行簽約，其中包含世界最大精子庫。目前已確定他在全球有550名小孩，而實際數字恐怕更高。

根據《每日星報》報導，Netflix 最新推出的紀錄片《千子之父：捐精狂奇案》，深入探討來自荷蘭的42歲「捐精狂熱者」喬納森•雅各布•邁耶（Jonathan Jacob Meijer）過去15年來捐精的經歷。他在2007年首次在荷蘭境內捐精，然而現在卻成為全球公認最臭名昭彰的捐精者。

邁耶是一名音樂家兼YouTuber，他25歲時首次捐精，隨後在全球多家捐精診所登記資料，包括世界最大的捐精中心Cryos精子庫。此後他便開始「瘋狂播種」，捐精次數更遠超過法律規定的25次上限。

這也導致他在全球各地擁有超過550名子女，其中包括荷蘭的375人、德國的80人、比利時的35人、阿根廷的4人以及澳洲的2人。

邁耶並非單純好心地捐精，他在捐精時會蓄意隱瞞自己的捐精記錄，欺騙診所與家長，導致許多家庭面臨近親繁殖的風險。荷蘭衛生當局2017年首度揭露了邁耶的惡劣行為，並禁止他再捐精。

邁耶目前居住在尚吉巴，對於指控，他在YouTube上發布了一段以「我是為什麼一個非常好的捐精者」為題的影片，反駁Netflix紀錄片。他表示，Netflix故意誤導觀眾，他同時也強調，自己是在幫助這些家庭。

據悉，邁耶光是在Cryos精子庫的每筆捐精都可以獲得1100英鎊（約新台幣4.5萬元）的報酬，但他本人否認這項傳聞，強調自己是免費捐精。

邁耶2023年接受德國媒體採訪時表示，儘管捐精多次，但他仍希望有一天可以組建「自己的家庭」。他坦言，「我想組建家庭，夢想生5個孩子。」