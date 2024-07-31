柯文哲認圖利京華城但不違法　她酸：新政黨成「腥」政治文化

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／「中午來開匯」提供）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨（30）日接受節目專訪，提及京華城案時，語出驚人說「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來啊」，引起軒然大波。對此，政治評論員吳靜怡今（31）日怒批，這是在跟整個司法界挑釁，更離譜的點出沒有人查到金流或反咬是誰指示，簡直囂張至極，「柯帶領的新政黨卻成為台灣『腥』政治文化」。

吳靜怡今日於臉書撰文表示，建議柯文哲辭去民眾黨主席，從北市府7大弊案到台北幼兒園性侵事件，從國會擴權到高虹安貪污，再從民調數據看出來，好感度居然跟創黨時一樣，可見成績單在黨慶前是不及格的，「失職的領導人，才會有如此失格的政黨」。

吳靜怡指出，柯文哲昨日針對京華城一案自爆「圖利」，並直接嗆明了「哪個地方不合法？」簡直是在跟台灣整個司法界挑釁，更離譜的點出沒有人查到金流或是反咬是誰指示，這樣的言語簡直囂張至極。

據最新的民調分析，台北市四成五以上的市民認為柯文哲在賴清德任內會被起訴，僅兩成市民認為柯文哲不會被起訴。吳靜怡說，近八成的台北市民認為，柯文哲會被起訴，也就是柯文哲在台北路上遇到路人，路人都會覺得這傢伙怎麼還沒被抓去問話？

吳靜怡質疑，京華城重要的關鍵證人是前台北市副市長彭振聲，若根據吳子嘉的說法，彭振聲、周榆修是否有約過見面？地點是不是跟黃珊珊有關的律師事務所？難道沒有串供的行為？另外，柯文哲的好朋友前北捷董事長李文宗，是不是跟黃珊珊一樣「正好都去了美國」？

吳靜怡狠酸，柯文哲遇到事情會躲起來，儼然不是為了高虹安跑到最前線，而是製造司法迫害、塑造可憐蟲的樣子罷了，一位完全不擔心因為自己執政怠慢而遭性侵受害孩子跟家庭的人，反而一直同情一個貪污犯？「你說，奇怪不奇怪？」