NCC委員卸任表建言　黃國昌：戳破民進黨政府的「國王新衣」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國家傳播委員會（NCC）委員林麗雲與王維菁將31日結束任期，在2人在卸任前發表建言中，特別提到，「政媒集團化，導致台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道逐漸失去公信力與社會影響力」。對此，民眾黨立委黃國昌表示，2位即將卸任的NCC委員，本於其新聞媒體專業提出建言，措辭嚴厲卻十分中肯，可謂終於說了大實話，徹底戳破民進黨政府的「國王新衣」。

黃國昌指出，在2位卸任委員的聲明中提到，「新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成台灣政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除藉土地開發牟利，也介入政治甚至政府領域，包括人事、個案與政策等，失卻分際，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為台灣當今社會民主重大威脅之一」、「政媒集團化，致使台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失其公信力和社會影響力」，明眼人一看就知道是所指為何、又是哪一個新聞台。

黃國昌說，對比目前媒觀界全面壟罩在一片綠油油之下，2位委員願意勇敢發聲，並不容易。然而，其所觀察到的「政媒集團」沉淪，並非現在才發生，而且問題越來越嚴重。NCC主委陳耀祥不正是助長此等亂象的幫凶嗎？過去的NCC不也是長期縱容此種「政媒集團」橫行嗎？

黃國昌表示，今年7月9日在總質詢時，曾直接請教行政院長卓榮泰，「黨政軍退出媒體還是不是民進黨的價值？」卓回覆「當然是」；然而，今天2位委員的建言，可謂是重重賞了卓榮泰一巴掌，證明社會普遍認為「黨政軍就是媒體」的指控，所言不假。

黃國昌呼籲，希望賴清德主席能夠仔細閱讀二位委員的建言，看完後可以捫心自問，「民進黨還有什麼臉面，宣稱黨政軍退出媒體是民進黨的價值？還要縱容自家派系建構的『政媒集團』繼續傷害台灣的民主嗎？」

黃國昌說，民進黨伸入媒體的黑手，到底何時才要移開？一味放任自己身邊的寵臣聽命有線電視系統大亨，提名其屬意的人選出任NCC主委，要人民如何相信賴政府會帶來新的氣象？

最後，黃國昌強調，民眾黨團針對媒體改革所做出的承諾，與推動改革的信念不會有任何動搖，儘管前路崎嶇，仍將直道而行。