賴清德被湯智鈞「這段話」感動　為奧運加油：讓人驕傲的台灣囡仔

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

2024巴黎奧運如火如荼進行中，台灣選手持續在賽場奮力拼搏。對此，總統賴清德今（31日）表示，射箭國手湯智鈞賽後的一段話，「在場上不覺得孤單，因為知道有大家的加油」，讓他十分感動。他強調，請國人繼續與他們同在，因為每一位出征奧運的選手、教練與後勤團員們，都是最讓人驕傲的台灣囡仔！

賴清德於Threads表示，選手站上奧運舞台、在頂尖好手齊聚一堂的國際賽場上，勝敗只在一瞬。眾人的期待、場邊的歡呼、遠在台灣的目光，對挑戰極限的選手來說，是祝福也是壓力。

賴清德透露，所以，當看到射箭國手湯智鈞賽後說的一段話，「對自己要求很高，所以有點難過，但是在場上不覺得孤單，因為知道有大家的加油，會繼續努力」，真的讓他十分感動。

賴清德說，這些選手讓大家那麼熟悉，對他們的名字、面容與生涯如數家珍，正是因為他們不只在奧運，也在不同級別的賽事、在場下，積年累月不斷的努力。也因為這些努力與不放棄，他們才能綻放光芒，帶給大家希望、讓大家感動。

賴清德認為，這就是台灣人的熱情，與場上的選手同在，看到選手們獲得勝利、忘情大吼的時候，大家也緊握雙拳、感到快樂；所以，也會為判決的結果、為選手的眼淚，感到不平與不捨。

賴清德提醒，能夠站上奧運殿堂，就是最大的肯定，也是極高的成就。今天下午3:00後，許多大家熟悉的台灣選手會在射擊、拳擊、羽球、桌球的賽事上場，請大家繼續為他們加油打氣！

最後，賴清德強調，讓大家繼續與他們同在，因為，每一位出征奧運的選手、教練與後勤團員們，都是最讓人驕傲的台灣囡仔！

▼中華射箭選手湯智鈞。（圖／路透）