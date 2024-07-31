快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報

▲午後降雨明顯，氣象署發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨範圍持續擴大，中央氣象署今（31日）下午4時25分針對16縣市發布大雨特報，雨勢持續到晚間，請注意雷擊，低窪慎防積水。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中以北、嘉義以南、南投地區及花蓮、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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▲16縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員林秉煜說，台灣附近雲量偏少，影響南邊下雨的雲系逐漸向西移動遠離，台灣今日受到太平洋高壓影響，各地高溫33至35度，南台灣因為西南風影響，台東局部可能有焚風發生的情況。

林秉煜表示，今天午後雷陣雨範圍比較廣，集中在西半部及東半部山區，西半部可能有局部大雨出現的機率，北部甚至有局部豪雨發生的情形。明天午後雷陣雨範圍跟量縮小一點，主要在山區跟近山區平地。

大雨特報

影響時間：31日下午至31日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區