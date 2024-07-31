「夏季熱浪來襲」怕中暑？營養師：補充水分別忘了電解質

▲夏天天氣炎熱小心中暑，營養師建議「不要等到口渴才喝水」。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

隨著夏季氣溫的升高，身體會因為大量出汗而更容易流失水分，可能導致疲憊、頭痛甚至中暑，營養師張語希在粉專提醒大家，當身體處於高溫環境中，出汗是人體的一種自然散熱機制，當汗液蒸發時會幫助我們降溫，但同時也會導致體內水分和電解質的流失，所以「補充水分和電解質」非常重要。

張語希指出，人體在高溫環境下的水分流失機制包括出汗、呼吸和排尿，出汗量會受到個人體質、活動量和環境溫度的影響，在炎熱的天氣中，我們的呼吸會加快，這也會導致水分流失，儘管出汗增加，但排尿仍是體內水分排出的主要途徑之一。

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▲營養師張語希建議大家「定時飲水」，不要等到口渴才喝水。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



為了確保身體水分充足，張語希建議大家「定時飲水」，不要等到口渴才喝水，可以設定鬧鐘，每小時喝一杯水，在選擇飲品時，「純水」是最好的選擇，但在長時間的高溫活動後，可以選擇含有電解質的飲品，如椰子水或運動飲料，幫助補充電解質。

另外，食用「高水分含量的食物」，像是西瓜、黃瓜和柳橙，不僅能補充水分，還能提供額外的維生素和礦物質，大家應該要避免利尿飲品如咖啡和含酒精飲品，因為這些飲品會加速體內水分流失，而觀察尿液顏色也是一種判斷水分是否充足的方式，淡黃色的尿液表示水分攝取足夠，深黃色則表示需要多喝水。

張語希也建議，每天的水分攝取量應該是體重（公斤）乘以30毫升，例如，一個體重60公斤的人，每天需要攝取的水量大約是1800毫升，每次飲水量應保持在200至250毫升之間，避免一次攝取過多水分而導致身體無法吸收，至於飲水的最佳時間，則是起床後、餐前、每小時和運動後。