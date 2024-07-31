　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「夏季熱浪來襲」怕中暑？營養師：補充水分別忘了電解質

▲喝水。（圖／CFP）

▲夏天天氣炎熱小心中暑，營養師建議「不要等到口渴才喝水」。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

隨著夏季氣溫的升高，身體會因為大量出汗而更容易流失水分，可能導致疲憊、頭痛甚至中暑，營養師張語希在粉專提醒大家，當身體處於高溫環境中，出汗是人體的一種自然散熱機制，當汗液蒸發時會幫助我們降溫，但同時也會導致體內水分和電解質的流失，所以「補充水分和電解質」非常重要。

張語希指出，人體在高溫環境下的水分流失機制包括出汗、呼吸和排尿，出汗量會受到個人體質、活動量和環境溫度的影響，在炎熱的天氣中，我們的呼吸會加快，這也會導致水分流失，儘管出汗增加，但排尿仍是體內水分排出的主要途徑之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲營養師張語希。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）

▲營養師張語希建議大家「定時飲水」，不要等到口渴才喝水。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）

為了確保身體水分充足，張語希建議大家「定時飲水」，不要等到口渴才喝水，可以設定鬧鐘，每小時喝一杯水，在選擇飲品時，「純水」是最好的選擇，但在長時間的高溫活動後，可以選擇含有電解質的飲品，如椰子水或運動飲料，幫助補充電解質。

另外，食用「高水分含量的食物」，像是西瓜、黃瓜和柳橙，不僅能補充水分，還能提供額外的維生素和礦物質，大家應該要避免利尿飲品如咖啡和含酒精飲品，因為這些飲品會加速體內水分流失，而觀察尿液顏色也是一種判斷水分是否充足的方式，淡黃色的尿液表示水分攝取足夠，深黃色則表示需要多喝水。

張語希也建議，每天的水分攝取量應該是體重（公斤）乘以30毫升，例如，一個體重60公斤的人，每天需要攝取的水量大約是1800毫升，每次飲水量應保持在200至250毫升之間，避免一次攝取過多水分而導致身體無法吸收，至於飲水的最佳時間，則是起床後、餐前、每小時和運動後。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／雨區擴大！　16縣市大雨特報
快訊／史上第一次！　高雄15名調查官被搜索偵辦
快訊／大雷雨狂炸北北桃！　警戒區出爐
快訊／騎士闖平交道被撞！　肢體四散慘死
JK羅琳發文狙擊「台灣拳后」　醫師不忍提1關鍵：她該道歉
林內坪頂村「大面積崩落」！畫面曝光　民宅一大半消失
三媽臭臭鍋「醬包擠出蟑螂」！　總部：全台分店下架回收
快訊／墾丁小灣沙灘溺水！救生員衝下海救人　男送醫不治
林昀儒「國外封號」超兇猛！　她聽轉播驚呆：還是小林同學可愛
獨／凱米狂襲竟帶隊餐敘！分局長比讚被罵爆　桃市警局怒重懲
排隊買午餐！他驚見「一排生死交界」　全場怒噴：抓交替

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報

工會批台鐵搶通「不顧安全」 喊話無限期停駛直到修復

曖昧男「傳訊息1習慣」讓她瞬間冷掉！網秒懂：一開始覺得很奇怪

機車闖平交道「遭區間車撞上」　台鐵斗南=大林單線行車

快訊／雨彈往北！大雷雨狂炸北北桃　警戒區出爐

甜滋滋！8月愛神眷顧星座TOP4　幸福有感、脫單有望

最穩定的iPhone「是哪一代？」　果粉給答案：根本王者

JK羅琳發文狙擊「台灣拳后」　醫師不忍提1關鍵：她該道歉

高鐵評估東延台東　學會喊話：提出負責任的軌道整合規畫

三媽臭臭鍋豆瓣醬包竟擠出蟑螂　總部：全台分店下架回收

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報

工會批台鐵搶通「不顧安全」 喊話無限期停駛直到修復

曖昧男「傳訊息1習慣」讓她瞬間冷掉！網秒懂：一開始覺得很奇怪

機車闖平交道「遭區間車撞上」　台鐵斗南=大林單線行車

快訊／雨彈往北！大雷雨狂炸北北桃　警戒區出爐

甜滋滋！8月愛神眷顧星座TOP4　幸福有感、脫單有望

最穩定的iPhone「是哪一代？」　果粉給答案：根本王者

JK羅琳發文狙擊「台灣拳后」　醫師不忍提1關鍵：她該道歉

高鐵評估東延台東　學會喊話：提出負責任的軌道整合規畫

三媽臭臭鍋豆瓣醬包竟擠出蟑螂　總部：全台分店下架回收

方文琳認當年深愛王傑！「想當他女兒後母」吐心聲：退演藝圈也行

三媽臭臭鍋「醬包擠出小強」！衛生局衝工廠稽查　現場畫面曝光

一家五口回台度假！36歲男墾丁戲水溺斃　美籍妻目睹奪命瞬間

快訊／新莊雨勢不斷　樂天、富邦確定延賽

台灣缺電？郭智輝再反駁　力拚1年內減少跳電頻率

Oris限量錶呈現大堡礁夢幻藍　西瓜紅與綠變潛水錶主色好活潑

中壢火車站月台像火爐「熱到快中暑」　台鐵允諾1個月內改善

創意私房全台17縣市淪陷！5公務員+3警買片　2狼師偷拍最可怕

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報

工會批台鐵搶通「不顧安全」 喊話無限期停駛直到修復

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

生活熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

行天宮收香爐「神明很少來」？網曝拜拜不靈原因

鬼門開財運開！4生肖鬼月財運旺

林口蝦皮店到店蓋城池！上百箱貨淹沒門口

好市多夢幻麵包回歸　網讚不吃會遺憾

動物園停車費被嫌貴！Cheap嗆：我看了三小

韓國射擊女國手「冷臉開槍」吸2500萬瀏覽

快訊／對流雨彈來了！15縣市大雨特報　下到晚上

「創業1行業」很難倒閉！網點頭：肯做月入6位數

更多熱門

相關新聞

營養師揭父親節蛋糕熱量排行和健康吃4秘訣

營養師揭父親節蛋糕熱量排行和健康吃4秘訣

父親節倒數中，除了訂好餐廳，你的父親節蛋糕也預定好了嗎？知名營養師高敏敏就曝光熱門蛋糕的熱量排行榜，並分享讓蛋糕吃得更健康的4秘訣，教你挑對蛋糕減少熱量、糖分，吃得開心的同時，減少負擔也不怕胖。

減肥又抗癌！營養師曝百香果7大好處

減肥又抗癌！營養師曝百香果7大好處

日本達41度！創今年最高溫

日本達41度！創今年最高溫

女生必喝！營養師曝喝水果醋3大好處

女生必喝！營養師曝喝水果醋3大好處

赴日旅遊注意！關西、名古屋下周「破40度」

赴日旅遊注意！關西、名古屋下周「破40度」

關鍵字：

水分補充電解質中暑夏季保健營養師

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

台北超商寶可夢機台大撤場

吳宗憲小女兒脫了！

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面