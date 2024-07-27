　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴日旅遊注意！　關西、名古屋下周都將破「40度高溫」

▲▼日本,東京,高溫,夏天,炎熱。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本下周多地恐出現40度以上高溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本各地從關東、關西到九州地區預計下周氣溫都將到達38度前後，甚至突破40度大關，而這種極度危險的高溫天氣也將持續約1個月，赴日旅遊務必小心中暑。

關東到九州地區7月27日的最高氣溫普遍超過35度，其中超過「猛暑日」標準的地點達到了217個，是4天來首次超過200個。全國最高氣溫38.6度出現在靜岡縣濱松市的佐久間、奈良縣十津川村風屋以及奈良縣上北山村等3個地點，其中奈良縣十津川村風屋與上北山村則刷新了7月的最高氣溫記錄。

截至27日下午3時為止，各地最高氣溫為札幌25.7度、仙台26.4度、金澤34.6度、東京35.6度、名古屋38.1度、大阪35.2度、高松35.2度、福岡37.0度（今年第12次猛暑日，創下7月歷史新高）以及那霸32.4度。

預計下周關東到九州各地的最高氣溫將持續在38度，部分地區可能會超過40度。關東內陸地區的佐野、桐生、館林、寄居、熊谷等地以及靜岡縣部分地區29日預計將達到40度。

▲▼ 日本致命高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲關東到九州地區將出現炎熱高溫。（圖／達志影像／美聯社）

名古屋、大阪以及京都預計8月2日、3日起會到40度，其他地區根據陽光和風向也有可能超過40度。

日本目前的最高溫紀錄是靜岡縣濱松市2020年8月17日的41.4度以及埼玉縣熊谷市2018年7月23日的41.1度。

另一方面，關東甲信到九州地區的高溫天氣預計將持續約1個月。氣象廳26日也發布了「長期間高溫相關全面情報」，提醒民眾嚴防中暑。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫
快訊／巴黎奧運射箭混雙加賽　雷千瑩、戴宇軒射退荷蘭
快訊／機車上國道被攔檢！高雄男急跳邊坡跑了
熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地
快訊／巴黎奧運第1金出爐！　中國摘下
快訊／林真豪奪勝！　柔道女子48公斤級闖16強
快訊／楊勇緯贏了！　16強賽驚險過關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

罵賀錦麗「沒小孩的養貓女士」被炎上　川普副手范斯緊急滅火

赴日旅遊注意！　關西、名古屋下周都將破「40度高溫」

印尼總統佐科威訪台灣鞋廠　宣布1.6萬雙鞋出口美國

櫻花妹懷孕才知「遭下藥性侵」　下體驗出醫生DNA

秀大肌肌給女友看　27歲俄男「懸掛9F陽台」墜地摔死！

58歲挺進奧運！智利「阿嬤級」華裔桌球選手　首次出賽圓夢

30歲女患怪病「肚子腫大像氣球」！　苦撐10年獲捐款手術摘除

俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

奧客太多！　日本AIRDO航空宣布：地勤胸前「不再別名牌」

日本山形、秋田降破紀錄大雨！至少2死3失聯　800棟民宅被淹

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

柴堅持颱風天散步興奮衝刺　爸暴雨中狂奔哀號求牠回家

謝凱蒂浮誇「拉琴」　身體後彎帶壞李多慧

巴黎奧運台灣膳食公寓曝光　選手村「國際區」超豪華

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺上訴證明清白

罵賀錦麗「沒小孩的養貓女士」被炎上　川普副手范斯緊急滅火

赴日旅遊注意！　關西、名古屋下周都將破「40度高溫」

印尼總統佐科威訪台灣鞋廠　宣布1.6萬雙鞋出口美國

櫻花妹懷孕才知「遭下藥性侵」　下體驗出醫生DNA

秀大肌肌給女友看　27歲俄男「懸掛9F陽台」墜地摔死！

58歲挺進奧運！智利「阿嬤級」華裔桌球選手　首次出賽圓夢

30歲女患怪病「肚子腫大像氣球」！　苦撐10年獲捐款手術摘除

俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

奧客太多！　日本AIRDO航空宣布：地勤胸前「不再別名牌」

日本山形、秋田降破紀錄大雨！至少2死3失聯　800棟民宅被淹

台東龍過脈「樹倒又落石」　警雨中鋸樹恢復交通順暢

賓士貓爬神桌「偷拔香腳」搗蛋　聽到「阿嬤要來了」眼睛睜大定格

屏東縣長治鄉長補選　無黨籍吳亮慶76票勝出

用「開放觀察期」過濾曖昧對象　給總遇到戀愛地雷的女孩

越區追緝竊盜！八德警拘票逮人...起出「名牌包+手錶」

夏天容易流鼻血　醫揭「2原因」：血管受刺激

韓風應援吹進大巨蛋　起亞虎合體FA「32撞」、洗腦出局舞看暈了

NBA球星簽名會　上百粉絲熱情參與

指公視宣傳「罷免謝國樑」　王鴻薇「要求下架影片」轟：變黨媒？

獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫面曝

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

奧運開幕式男舞者「蛋蛋滑出來」！

單親媽賣「原味絲襪」年賺百萬養家　3孩遭同儕排擠

他結帳突「低頭嗅屁屁」狂吸女客菊花

南韓氣炸！　奧運進場竟被報成「北韓」

日本「停車場鴕鳥」爆紅　超美本尊被神出

單身趴80％會出軌　脫衣舞孃：醜男照樣偷腥

中華隊奧運進場　日女主播高呼：台湾です！

奧運最糗出包「五環旗掛反了」

等嘸接駁車！巴西16歲「滑板天使」超抓狂

美商務部長駁台灣搶走就業說

最古老超級木星　距地球僅12光年

更多熱門

相關新聞

櫻花妹懷孕才知被性侵　下體驗出醫生DNA

櫻花妹懷孕才知被性侵　下體驗出醫生DNA

日本東京一名麻醉醫師因涉嫌下藥性侵25日被警方逮捕。他被指控在首次見面的女子的飲料中下藥，並將對方帶到旅館性侵。女方直到隔月發現懷孕，才得知遭到性侵的事實。對此，嫌犯堅決否認犯行，並稱雙方為合意性交。

日本山形、秋田破紀錄大雨　釀2死3失聯

日本山形、秋田破紀錄大雨　釀2死3失聯

奧客太多！日AIRDO航空：地勤不再別名牌

奧客太多！日AIRDO航空：地勤不再別名牌

日本「佐渡金山」入選世界文化遺產！

日本「佐渡金山」入選世界文化遺產！

iPhone「1功能」在南韓不能用　原因曝光

iPhone「1功能」在南韓不能用　原因曝光

關鍵字：

日本高溫中暑氣象旅遊日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

劉亞仁爆性侵「3男在場」！30歲受害男還原現場

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批：真難看

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

嘉義水淹及腰「我家鱷魚游出去」

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面