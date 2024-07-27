赴日旅遊注意！　關西、名古屋下周都將破「40度高溫」

▲日本下周多地恐出現40度以上高溫。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本各地從關東、關西到九州地區預計下周氣溫都將到達38度前後，甚至突破40度大關，而這種極度危險的高溫天氣也將持續約1個月，赴日旅遊務必小心中暑。

關東到九州地區7月27日的最高氣溫普遍超過35度，其中超過「猛暑日」標準的地點達到了217個，是4天來首次超過200個。全國最高氣溫38.6度出現在靜岡縣濱松市的佐久間、奈良縣十津川村風屋以及奈良縣上北山村等3個地點，其中奈良縣十津川村風屋與上北山村則刷新了7月的最高氣溫記錄。

截至27日下午3時為止，各地最高氣溫為札幌25.7度、仙台26.4度、金澤34.6度、東京35.6度、名古屋38.1度、大阪35.2度、高松35.2度、福岡37.0度（今年第12次猛暑日，創下7月歷史新高）以及那霸32.4度。

預計下周關東到九州各地的最高氣溫將持續在38度，部分地區可能會超過40度。關東內陸地區的佐野、桐生、館林、寄居、熊谷等地以及靜岡縣部分地區29日預計將達到40度。

▲關東到九州地區將出現炎熱高溫。（圖／達志影像／美聯社）



名古屋、大阪以及京都預計8月2日、3日起會到40度，其他地區根據陽光和風向也有可能超過40度。

日本目前的最高溫紀錄是靜岡縣濱松市2020年8月17日的41.4度以及埼玉縣熊谷市2018年7月23日的41.1度。

另一方面，關東甲信到九州地區的高溫天氣預計將持續約1個月。氣象廳26日也發布了「長期間高溫相關全面情報」，提醒民眾嚴防中暑。